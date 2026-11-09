কালীপুজোর রাতে মণ্ডপের সামনে শূন্যে গুলি ! সরশুনায় গ্রেফতার যুবক
Firing Shots into Air: ঘটনাস্থল সরশুনার রক্ষিতপাড়া ৷ রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ অভিযুক্তের নাম, রাজু পাল ৷ আগ্নেয়াস্ত্রটি এখনও খুঁজে পায়নি পুলিশ ৷
Published : November 9, 2026 at 3:20 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কালীপুজোর রাতে আনন্দ করতে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠার অভিযোগ নতুন নয় ৷ প্রতিবছর এই ধরনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসে ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হল না ৷ এবার মণ্ডপের সামনে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল ৷ রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে কলকাতার সরশুনা থানা এলাকায় ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাজু পাল ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে আগ্নেয়াস্ত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ পুলিশ সেটির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ পুলিশের বক্তব্য়, শূন্যে গুলি চালানো হয় ৷ সেই কারণে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি ৷
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল সরশুনা থানার রক্ষিতপাড়া এলাকা ৷ সেখানে একটি কালীপুজো মণ্ডপের সামনে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন অভিযুক্ত রাজু পাল ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুজোর সময় প্যান্ডেলের সামনে আচমকা শূন্যে দু’রাউন্ড গুলি চালান রাজু পাল ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করেন ৷ স্থানীয়রাই পুলিশকে খবর দেন ৷ ঘটনাস্থলে যায় সরশুনা থানার পুলিশ ৷ তারা গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করে ৷ স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজু পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা গ্রেফতার করি রাজু পালকে । আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷’’ আজ, সোমবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করবে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, রাজুকে হেফাজতে নিতে চান তদন্তকারীরা ৷ কারণ, তাঁর থেকে এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে ৷ তাহলেই এই ঘটনার কিনারা করা যাবে ৷ পুলিশের প্রশ্ন, আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে ? আগ্নেয়াস্ত্রটি কীভাবে পেলেন অভিযুক্ত ? কী কারণে গুলি চালালেন তিনি ? অভিযুক্ত রাজু পাল কি কোনও দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে যুক্ত ? তদন্তকারীরা মনে করছেন, হেফাজতে নিয়ে রাজুকে জেরা করলেই সব তথ্য সামনে চলে আসবে ৷
আরও পড়ুন -