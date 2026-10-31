দত্তপুকুরে চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার যুবক
Sexual abuse of Girl child: উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর থানা এলাকার ঘটনা ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 31, 2026 at 6:25 PM IST
বারাসত, 31 অক্টোবর: চার বছরের এক শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগে 40 বছরের বিবাহিত এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসত সংলগ্ন দত্তপুকুর থানা এলাকায় ৷ অভিযুক্ত যুবকের নাম অর্জুন সরদার । তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে পুলিশ মামলার রুজু করেছে । ধৃতকে বারাসত মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিশুকন্যার পরিবার সম্প্রতি দত্তপুকুরে ভাড়া এসেছে । অতীতে তাঁরা অন্যত্র থাকতেন । নতুন ভাড়াটিয়া হিসেবে আসায় এলাকায় তাদের বিশেষ পরিচিতিও নেই । সম্প্রতি অর্জুন সরদার নামে ওই যুবক ওই এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন । কোলে নেওয়ার কথা বলে শিশুটিকে তিনি বাড়ির ছাদে নিয়ে যান । তারপর শিশুটির ওপরে তিনি যৌন নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ ।
শিশুটি কান্নাকাটি করলে মা তাঁকে ওই যুবকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসেন । তিনি ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানিয়েছেন । পরেরদিন ওই শিশুর মা বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু বিচারের দাবি ওঠে বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে । ওই শিশুর মাকে বাপের বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয় । তিনি নীলগঞ্জ ফাঁড়িতে অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন । কিন্তু পুলিশ তাঁর অভিযোগ নেয়নি বলে নির্যাতিতার মা অভিযোগ করেন ৷ পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সমর্থকদের সহযোগিতায় দত্তপুকুর থানায় গিয়ে শিশুটির মা ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।
শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে । নির্যাতিতা শিশুকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে । পুলিশ পকসো আইনে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে । বারাসাতের পদস্থ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘শিশুকে যৌন নির্যাতনের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । নির্যাতিতা শিশুটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বারাসাত মেডিক্যাল ও কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । অভিযুক্ত যুবককে পকসো আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে ।’’
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্যাতিতা শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । হাসপাতলে তখন মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন না । তাই শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযথা দেরি হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান । যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, জরুরি বিভাগে তখন একজন মাত্র মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন । তাই নির্যাতিতা শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছে ।
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