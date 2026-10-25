কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন ! প্রতিবেশীর উঠোনে উদ্ধার অর্ধনগ্ন দেহ
Gaighata Minor Girl Rape and Murder: জলসা দেখতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি ৷ পরিবারের লোক খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই সামনে আসে ঘটনা ৷
Published : October 25, 2026 at 3:31 PM IST
গাইঘাটা, 25 অক্টোবর: পাড়ায় জলসা দেখতে গিয়েছিল । তারপর থেকে নিখোঁজ । পরদিন সকালে প্রতিবেশীর উঠোন থেকে উদ্ধার হল কিশোরীর অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহ । রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায় ।
পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে । পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে । ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর বাড়ি গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় । দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রতিবছর বিজয়া দশমীর পরে পাড়ায় জলসা হয় । পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, শনিবার পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওই কিশোরী জলসা দেখতে গিয়েছিল । রাত 11টা নাগাদ ফোনে একটি কল আসতেই সে জলসা থেকে উঠে যায় ।
রাতে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও কিশোরী আর বাড়ি ফেরেনি । পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন । ওই কিশোরীর বন্ধু ও সহপাঠীদের বাড়িতেও তাঁরা ফোন করলেও কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি । এরপর রবিবার সকালে প্রতিবেশীর উঠোনে ওই কিশোরীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায় । তার মুখে রক্তমাখা ছিল । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকাটি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী । তাই রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কাঁটাতার পেরিয়ে মাঝেমধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে । অপরাধ সংগঠিত করে তারা আবার কাঁটাতার পেরিয়ে ফিরে যায় । গ্রেফতার হওয়া যুবকের সঙ্গে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের যোগাযোগ রয়েছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন ।
ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় কারা জড়িত আছে তা জানতে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে । বনগাঁ থেকে পুলিশের পদস্থকর্তারা গাইঘাটায় পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, "স্থানীয় সূত্রে সকালে আমাদের কাছে খবর আসে একটি মেয়ের দেহ পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকর্মীরা সেখানে পৌঁছন। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে আমরা মনে করছি, ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তদন্ত করা হচ্ছে।