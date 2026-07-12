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কলেজছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ঘটনার সময় বনগাঁ শহর থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন দিনমজুর। তাঁদের কানে পৌঁছয় তরুণীর আর্তনাদ । তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান ।

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ধৃত মিজানুর মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 4:46 PM IST

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বনগাঁ, 12 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য ৷ এই আবহেই উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ঘটল শিউরে ওঠার মতো এক ঘটনা । টিউশন পড়ে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে কলেজছাত্রীকে প্রকাশ্য রাস্তায় জোর করে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে । ছাত্রীটির প্রাণপণ প্রতিরোধ করেন ৷ তাঁর চিৎকার শুনে কয়েক জন দিনমজুরের তৎপর হন ৷ তার জেরেই বড়সড় বিপদ এড়ানো গেল। অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও রাতেই তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মিজানুর মণ্ডল । রবিবার তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে । তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । শনিবার বিকেলে পাশের একটি গ্রাম থেকে বনগাঁ শহরে টিউশন পড়তে এসেছিলেন ওই কলেজছাত্রী । পড়া শেষে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি । অভিযোগ, একটি নির্জন রাস্তায় মোটরবাইক নিয়ে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল মিজানুর । ছাত্রীকে দেখে প্রথমে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও অশালীন ইঙ্গিত করতে শুরু করে সে । পরিস্থিতির আঁচ পেয়ে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তরুণী ।

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ধৃতকে আদালতে তোলা হচ্ছে (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি । অভিযোগ, মোটরবাইক রেখে ছুটে এসে তাঁর পথ আটকে দেয় অভিযুক্ত । জোর করে সাইকেল থেকে নামিয়ে রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । কলেজছাত্রী সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেন । কোনওমতে অভিযুক্তের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করতে করতে রাস্তার দিকে দৌড়ে আসেন ।

সেই সময় বনগাঁ শহর থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েক জন দিনমজুর । তাঁদের কানে পৌঁছয় তরুণীর আর্তনাদ। পরিস্থিতি বুঝে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। শ্রমিকদের এগিয়ে আসতে দেখে মোটরবাইক নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত । উদ্ধার হওয়ার পর ঘটনার কথা শ্রমিকদের জানান ওই ছাত্রী । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা । রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মিজানুরকে গ্রেফতার করে ।

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বনগাঁ পুলিশ স্টেশন (নিজস্ব চিত্র)

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত বিবাহিত এবং তার একটি সন্তানও রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকার নির্জন রাস্তায় বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পথচলতি মহিলাদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ছিল মিজানুরের নিত্য অভ্যাস। অতীতেও তার বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল বলেও দাবি করেছেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ । পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জেরায় অভিযুক্ত নিজের দোষের কথা স্বীকার করেছে । তবে তদন্তের স্বার্থে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

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BARUIPUR INCIDENT
কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা
SEXUAL ASSAULT

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