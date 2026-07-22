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বিয়ের প্রতিশ্রুতি, নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

কলকাতা পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে উদ্ধার করা হয়েছে ওই কিশোরীকেও। মামলায় যুক্ত করা হয়েছে পকসো আইনের ধারাও।

Youth arrested minor girl kidnaped
নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 4:45 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: 16 বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার লালবাজার। কলকাতা পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে উদ্ধার করা হয়েছে ওই কিশোরীকেও।

কিশোরীর বয়ানের ভিত্তিতে মামলায় যুক্ত করা হয়েছে পকসো আইনের ধারা। ফলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর হয়েছে। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে ৷ হাওড়া সলপ মোড় থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" তবে এই নাবালিকাকে কী কারণে অপহরণ করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 19 জুলাই বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ জোড়াবাগান থানার এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে অভিযুক্ত আরমান আলম তার কয়েকজন সহযোগীর সাহায্যে অভিভাবকের হেফাজত থেকে নিয়ে যায়। অভিযোগ, নাবালিকাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই এই অপহরণ করা হয়। ঘটনার পর নাবালিকার বাবা জোড়াবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) 87 এবং 3 (5) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এরপর হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত সালাপ মোড় এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত আরমান আলমকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধারের পর নাবালিকার বয়ান রেকর্ড করেন তদন্তকারীরা। সেই বয়ানের ভিত্তিতেই মামলায় পকসো আইনের 4 নম্বর ধারা সংযোজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নাবালিকার মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপহরণের ঘটনায় অভিযুক্তের সঙ্গে আর কারা জড়িত ছিল, পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত চালিয়ে দেখছে।

TAGGED:

MINOR GIRL KIDNAP
YOUTH ARREST HOWRAH SALAP
নাবালিকাকে অপহরণ
বিয়ের প্রলোভনে নাবালিকাকে অপহরণ
YOUTH ARRESTED MINOR GIRL KIDNAPED

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