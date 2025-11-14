সোশাল মিডিয়ায় বেশি ভিউয়ের আশা, সাপ পিটিয়ে মেরে জেলযাত্রা যুবকের

সোশাল মিডিয়ায় বেশি ভিউয়ের আশা, সাপ পিটিয়ে মেরে জেলযাত্রা যুবকের
Published : November 14, 2025 at 5:39 PM IST
মালদা, 14 নভেম্বর: অনেকের কাছেই সোশাল মিডিয়া এখন অর্থ উপার্জনের একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ টাকা কামাতে অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন নিজেদের তৈরি কনটেন্ট সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ তাঁদের তৈরি কনটেন্ট যত বেশি মানুষ দেখবেন, উপার্জন আর নিজেদের পরিচিতি তত বাড়বে ৷ এর জন্য অনেকেই আইন কানুনেরও পরোয়া করেন না ৷ এবার মালদাতেও এমন প্রমাণ মিলেছে ৷ সাড়ে চার লাখ ভিউয়ার-এর এক কনটেন্ট এডিটর যুবককে যেতে হয়েছে শ্রীঘরে ৷
ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্বাস মোমিন (21) ৷ সোশাল মিডিয়া থেকে উপার্জনের নেশায় নিয়মিত কনটেন্ট বানান তিনি ৷ মাসখানেক আগে গ্রামের আমবাগানে দেখা মিলেছিল বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া সাপের ৷ সাপটিকে পিটিয়ে মারেন তিনি ৷ পুরো ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করিয়ে রাখেন ৷ পরে সেই ভিডিয়ো ক্লিপ থেকে কনটেন্ট বানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ কিন্তু সেই কনটেন্ট তেমন সাড়া ফেলেনি ৷ তাই আব্বাস ওই কনটেন্টের রি-মেক করেন ৷ ফের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ এবার তাঁর প্ল্যান ক্লিক করে যায় ৷ এই কনটেন্টের ভিউ ইতিমধ্যে সাড়ে চার মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷
আব্বাসের সেই কনটেন্ট পৌঁছে যায় ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর কাছেও ৷ পুরো কনটেন্ট দেখেই ব্যুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্য মালদা জেলা বন দফতরকে নির্দেশ দেয় ৷ তদন্তে নামে বন দফতর ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আব্বাসকে আটক করে বন দফতরের আধিকারিকরা ৷ দীর্ঘ জেরার পর অবশেষে তিনি স্বীকার করে নেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো কনটেন্টটি তিনিই মাসখানেক আগে তৈরি করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে তার রি-মেক করেন ৷ এরপরেই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় আব্বাসকে গ্রেফতার করে বন দফতর ৷ তাঁকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক ৷
বন দফতরের মালদা রেঞ্জের রেঞ্জার সরস্বতী বিশ্বাস বলেন, “সোশাল মিডিয়ায় পিটিয়ে সাপ মারার একটি ভিডিয়ো ক্লিপ আমাদের নজরে আসে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করি ৷ তদন্তের সূত্রেই আব্বাস মোমিন নামে এক যুবককে আটক করা হয় ৷ জেরায় তিনি স্বীকার করেন, মাসখানেক আগে তিনিই ওই সাপটি পিটিয়ে মেরেছিলেন ৷ তার ভিডিয়ো ফুটেজ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন ৷ এরপরেই ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাঁকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আমরা আশা করব, এরপর কেউ বন্যপ্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না ৷”
এমনটা যে ঘটতে পারে, তা কল্পনাতেও আসেনি আব্বাসের ৷ তিনি বলেন, “বন্যপ্রাণ আইনের বিষয়টি আমার মাথায় ছিল না ৷ বেশি বেশি করে কনটেন্ট ভিউ পাওয়ার আশায় সাপ মারার ভিডিয়ো ক্লিপ আমি দু’বার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলাম ৷ আমার ভুলের মাশুল তো আমাকেই গুনতে হবে ৷ ভবিষ্যতে এসব মাথায় রেখেই কনটেন্ট বানাব ৷”