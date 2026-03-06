সাধুর বেশে প্রতারণা! আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় ঠকলেন ব্যাঙ্ক-কর্তা, পরে বমাল ধৃত অভিযুক্ত

সাধুর বেশে প্রতারণা! আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় ঠকলেন ব্যাঙ্ক-কর্তা, পরে বমাল ধৃত অভিযুক্ত
কলকাতার নিউ আলিপুরের ঘটনা৷ খোয়া যায় সোনার আংটি৷ মাসখানেক সোনার আংটি-সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত৷
Published : March 6, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: সামনে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে৷ তার পর করতে হবে অপেক্ষা৷ যতক্ষণ না নির্দেশ আসছে, ততক্ষণ পিছনে ফেরা যাবে না৷ তাহলে ফিরবে ভালো সময়৷ এক ‘সাধুবাবা’র এমন আদেশ মেনে এমনই কাজ করেছিলেন এক ব্যক্তি৷ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও ‘সাধুবাবা’র গলা না-পেয়ে ওই ব্যক্তি যখন পিছনে ঘোরেন, তখন কেউ কোথাও নেই৷ ‘সাধুবাবা’ ভ্যানিশ, সঙ্গে সোনার আংটিও৷
গত 3 ফেব্রুয়ারি সকালে এমনই এক অভিনব প্রতারণার ঘটনা ঘটে কলকাতার নিউ আলিপুরে৷ যাঁর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে, তিনি আবার বেসরকারি ব্যাঙ্কের সিনিয়র ম্যানেজার৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম বেসরকারি অনির্বাণ দাশগুপ্ত৷ তিনি বিষয়টি সঙ্গে পুলিশকে জানান৷ তদন্তে নেমে পুলিশও মাসখানেকের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে৷ উদ্ধার হয় সেই সোনার আংটিও৷
সাধুর বেশে প্রতারক!
নিউ আলিপুরের পি-ব্লকের বাসিন্দা অনির্বাণ দাশগুপ্ত৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, গত 3 ফেব্রুয়ারি সকাল 11টা নাগাদ বাড়ির সামনে আসেন এক সাধু৷ নানা কথা বলে প্রথমে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করেন ওই সাধু৷ তার পর ওই সাধু তাঁর হাতে থাকা সোনার আংটিটি চান৷ সেটা হাতে নিয়ে আশীর্বাদ দেওয়ার কথা বলেন৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই সাধু অনির্বাণকে বলেন যে সামনে কয়েক কদম এগিয়ে যেতে৷ সেই মতো ওই ব্যক্তি এগিয়ে যান৷ এর পর ওই সাধু অনির্বাণকে ওখানে দাঁড়াতে বলেন এবং পরবর্তী আদেশ না-আসা পর্যন্ত পিছনে না-ঘুরতে বলেন৷ অনির্বাণও সেই নির্দেশ পালন করেন৷ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সাধু কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না দেখে তিনি পিছনে ফেরেন৷ দেখেন যে সেই সাধু উধাও৷
পুলিশের কাছে প্রতারণার অভিযোগ
অনির্বাণ বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন৷ তখন তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন৷ সোনার আংটি খোয়া যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন৷ ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ওয়াচ সেকশন। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে, তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্র মারফত অভিযুক্তদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালানো হয়।
তদন্তে এক ব্যক্তির নাম সামনে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাজু কুমার৷ বয়স 35৷ তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷ উদ্ধার হয় অনির্বাণ দাশগুপ্তর সোনার আংটি৷ যার ওজন প্রায় প্রায় 2.93 গ্রাম৷ গত 2 মার্চ পুলিশ অভিযুক্ত নিজেদের হেফাজতে নেয়৷ ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হয় এবং তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁকে হেফাজতে চাইতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ আসেনি৷
পুলিশের কী বক্তব্য?
এই নিয়ে পুলিশ বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে৷" তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সাধুর বেশে প্রতারণা করে সাধারণ মানুষকে ঠকানো একটি চক্রের সঙ্গে অভিযুক্ত রাজু কুমারের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা জানার জন্য তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।
উল্লেখ্য, গত মাসের 15 তারিখই কলকাতার বুকে শিব ও কালী সেজে কেপমারি করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে লালবাজার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের বিভিন্ন ব্যস্ত এলাকায় দেবদেবীর বেশ ধরে ঘুরে বেড়াত ওই চক্রের সদস্যরা। পথচারীদের কাছ থেকে আশীর্বাদ বা দান নেওয়ার নাম করে কাছে গিয়ে সুযোগ বুঝে মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ চুরি করত তারা।
একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি হওয়া বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছিল পুলিশ। রাজু কুমারের সঙ্গে এই চক্রের যোগ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷