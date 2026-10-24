ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন আদিবাসী বৃদ্ধাকে ! গ্রেফতার যুবক
Tribal Woman Killed: ওই এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে কুসংস্কারবিরোধী সচেতনতা শিবির করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : October 24, 2026 at 1:34 PM IST
হরিরামপুর, 24 অক্টোবর: ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক বৃদ্ধাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার নাহিট পশ্চিম পাড়ার ঘটনা । এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে হরিরামপুর থানার পুলিশ । অভিযুক্ত যুবককে তোলা হবে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
হরিরামপুরের শিরশি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাহিট এলাকায় ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক আদিবাসী বৃদ্ধাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে । মৃতার নাম রুমকি মুর্মু (65)। ঘটনায় অভিযুক্ত জয়রাম কিস্কুকে গ্রেফতার করেছে হরিরামপুর থানার পুলিশ । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন মদ্যপ অবস্থায় জয়রাম ওই বৃদ্ধাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন । গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন বৃদ্ধাকে হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
মৃতার ছেলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শনিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয় পুলিশ । ঘটনার তদন্ত চলছে । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ওই এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে কুসংস্কারবিরোধী সচেতনতা শিবির করা হবে বলেও জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে মৃতার ছেলে গুড়ুম কিস্কু বলেন, "আমি কাজের জন্য বাইরে ছিলাম । হরিরামপুরে একটি সাইকেলের দোকানে কাজ করি । আমার বাড়ি থেকে আমার বোন ফোন করল । ফোন করে বলে, মাকে মেরেছে জয়রাম কিস্কু । আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যাই এবং পাড়ার লোকজনকে বলি । পাড়ার লোকজন আমার মাকে হরিরামপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । আমি ছোট থেকে বড় হলাম, কখনও শুনিনি ডাইনি বলে কিছু আছে । আমি চাই জয়রাম কিস্কুর কঠোরতম শাস্তি হোক ।"
স্থানীয় বাসিন্দা নিমু সরেনের কথায়, "হরিরামপুর ব্লকের নাহিট গ্রামে একটা ঘটনা ঘটেছে । ওই এলাকার একটা ছেলে বয়স্ক মহিলাকে ডাইনি বলে অপবাদ দিয়ে প্রচণ্ড মেরেছে । এই ঘটনা প্রচণ্ড নিন্দনীয় । বর্তমান যুগে এই কুপ্রথা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমাদের সমাজের কিছু কিছু লোক শিক্ষিত না-হওয়ার জন্য এগুলো বিশ্বাস করে । আর তার জন্যই এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে ।"
এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার জানান, হরিরামপুর থানার নাহিট এলাকায় আদিবাসী সমাজের কু-প্রথার বলি হয়েছে এক বৃদ্ধা । গতকাল তাঁর ছেলে হরিরামপুর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছে । অভিযোগের ভিত্তিতে হরিরামপুর থানার পুলিশ জয়রাম কিস্কুকে গ্রেফতার করেছে । আজ অভিযুক্তকে পাঠানো হবে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে । সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে হরিরামপুর থানার পুলিশ ।