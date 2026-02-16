মানুষ থেকে ম্যানগ্রোভ রক্ষার উপায় কী ? পরামর্শ দিচ্ছে সুন্দরবনের যুবসমাজ

মানুষ থেকে ম্যানগ্রোভ রক্ষার উপায় কী ? পরামর্শ দিচ্ছে সুন্দরবনের যুবসমাজ
সবুজ শক্তির ব্যবহার, ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন নিতে উৎসাহ প্রদান ইউনিসেফের ৷
Published : February 16, 2026 at 10:12 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থে ছোটোদের ও যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে পরামর্শ দিতে ইউনিসেফের তরফে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে লবণাক্ত জমিতে ফলন যোগ্য ফসল চাষের প্রচার, সবুজ শক্তির ব্যবহার, ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার উৎসাহ প্রদান করা হয় ৷
প্রায় 700-র বেশি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা 'ইউথ কনক্লেভ অন ক্লাইমেট অ্যাকশন' নামে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ৷ ইউনিসেফ আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবের মুখোমুখি হতে চলা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন করা ৷ এই সম্মেলনে চিত্রপরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'কোড রেড সুন্দরবন' নামে তথ্যচিত্র প্রথমবার প্রদর্শিত হয় এখানে ৷
তথ্যচিত্র শেষ হওয়ার পর একটি আলোচনায় সুন্দরবনের ছেলেমেয়েরা ঘূর্ণিঝড় নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, সম্মেলনে উপস্থিত বাকিদের সঙ্গে ৷ সুন্দরবন থেকে আসা পড়ুয়ারা জানায়, ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রের জল তাদের চাষের জমিতে ঢুকে মাটিতে লবণাক্ত করে দেয় ৷ যার ফলে ধানচাষে ব্যাপক ক্ষতি হয় সুন্দরবনের চাষিদের ৷
দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে আসা দশম শ্রেণির পড়ুয়া তিতিকশা মণ্ডল বলে, "আমরা এখন এমন ধান চাষের চেষ্টা করছি, যা মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির এই পরিমাণকে সহ্য করতে পারবে ৷ তবে, এটা একরাতে হয়ে যাবে না ৷ তবে, এটা সরকার সাহায্য করলে অবশ্যই হবে বলে আমার বিশ্বাস ৷"
ওই ছাত্রী আরও জানায় যে, যে কোন ঘূর্ণিঝড় বা ঝড়ের আগমনে তার পরিবারের সদস্যদের মনে কীভাবে আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা কাজ করে ৷ তার কথায়, "আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দ্বীপবাসীর সঙ্গেই এটা ঘটে ৷ আমি দেখেছি, মাটির বাঁধের উপর মানুষ পাশাপাশি শুয়ে থেকে, তাঁদের মাঝখানে খড়ের আঁটি জড়িয়ে ধরে এবং ঝড়ের সময় বাঁধকে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে ৷" কলকাতা থেকে আসা লোকজনদের কাছে তাঁদের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসার এবং সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান ৷
উদ্বেগের বিষয়টি স্বীকার করে, পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন, "রাজ্য সরকার দ্বীপবাসীর দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে এবং একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করছে ৷ রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য, সুন্দরবন দ্বীপপুঞ্জের বেশ কয়েকটি স্থানে স্পিডবোট অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"
এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফের প্রধান ডঃ মঞ্জুর হোসেন বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো এখন আর বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ এটা সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ৷ যুবরা হল আমাদের সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যম, আমরা তাঁদের আইডিয়াকে অস্ত্র করে এগিয়ে যাব ৷"