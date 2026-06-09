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বাবা-মা'কে কুপিয়ে খুন, জখম জ্যেঠিমা-বোনও ! হামলার পর বিষপান যুবকের

পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত যুবককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে ৷

Youth Stabs Parent
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 2:54 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 9 জুন: ধারাল অস্ত্রের কোপে বাবা-মা’কে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে ৷ আর তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন অভিযুক্তের জ্যেঠিমা ও জ্যেঠতুতো বোন ৷ শেষে তিনি নিজেও বিষ পান করেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি এলাকায় ৷ অভিযুক্ত রনিত সরকার বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

জানা গিয়েছে, রনিত সরকার নেশাগ্রস্ত ছিলেন ৷ পাশাপাশি, তিনি জুয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর নেশা ও জুয়া খেলা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত ৷ এ নিয়ে তাঁকে বারবার নিষেধও করা হয়েছে ৷ কিন্তু, সোমবার রাতে ঠিক কী কারণে তিনি বাবা, মা, জ্যেঠিমা এবং বোনের উপর হামলা চালালেন, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ ৷

Youth Stabs Parent
ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল ৷ (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, রনিত সরকার সোমবার রাতে হঠাৎ ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রথমে মা, বাবা, জ্যঠিমা ও বোনের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকেন ৷ ঘটনায় পরিবারের চারজনই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ৷ তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা সেখানে ছুটে আসে ৷ অভিযোগ, লোকজন চলে আসতেই অভিযুক্ত রনিত সেখান থেকে পালিয়ে যান ৷ আহতদের স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷

অভিযুক্তের বাবা নেপাল সরকার ও মা দিপালী সরকারকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় রনিতের জ্যেঠিমা সন্ধ্যা সরকার এবং বোন প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ তবে, রনিকের মা’কে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ নেপাল সরকারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই নেপাল সরকার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷

অন্যদিকে, পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে পালানোর পর রনিত সরকার বিষ পান করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনায় পুলিশ রনিতের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল থেকেই উদ্ধার করে ৷ কিন্তু, কে বা কারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে ? রনিত নিজে বিষ পান করেছেন, নাকি কেউ তাঁকে খুনের চেষ্টা করেছেন, এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷

তবে, ঠিক কী কারণে রনিত মা, বাবা, জ্যেঠিমা এবং বোনের উপর হামলা চালালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কেন তিনি এই ঘটনা ঘটালেন, তা জানতে রনিত সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ তার জন্য অভিযুক্ত রনিত সরকারের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, "ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

TAGGED:

STAB TO MURDER
MURDER
কুপিয়ে খুন
YOUTH STABS PARENT

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