বাবা-মা'কে কুপিয়ে খুন, জখম জ্যেঠিমা-বোনও ! হামলার পর বিষপান যুবকের

বাবা-মা'কে কুপিয়ে খুন, জখম জ্যেঠিমা-বোনও ! হামলার পর বিষপান যুবকের
পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত যুবককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে ৷
Published : June 9, 2026 at 2:54 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 জুন: ধারাল অস্ত্রের কোপে বাবা-মা’কে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে ৷ আর তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন অভিযুক্তের জ্যেঠিমা ও জ্যেঠতুতো বোন ৷ শেষে তিনি নিজেও বিষ পান করেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি এলাকায় ৷ অভিযুক্ত রনিত সরকার বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, রনিত সরকার নেশাগ্রস্ত ছিলেন ৷ পাশাপাশি, তিনি জুয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর নেশা ও জুয়া খেলা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত ৷ এ নিয়ে তাঁকে বারবার নিষেধও করা হয়েছে ৷ কিন্তু, সোমবার রাতে ঠিক কী কারণে তিনি বাবা, মা, জ্যেঠিমা এবং বোনের উপর হামলা চালালেন, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, রনিত সরকার সোমবার রাতে হঠাৎ ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রথমে মা, বাবা, জ্যঠিমা ও বোনের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকেন ৷ ঘটনায় পরিবারের চারজনই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ৷ তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা সেখানে ছুটে আসে ৷ অভিযোগ, লোকজন চলে আসতেই অভিযুক্ত রনিত সেখান থেকে পালিয়ে যান ৷ আহতদের স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷
অভিযুক্তের বাবা নেপাল সরকার ও মা দিপালী সরকারকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় রনিতের জ্যেঠিমা সন্ধ্যা সরকার এবং বোন প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ তবে, রনিকের মা’কে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ নেপাল সরকারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই নেপাল সরকার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷
অন্যদিকে, পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে পালানোর পর রনিত সরকার বিষ পান করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনায় পুলিশ রনিতের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল থেকেই উদ্ধার করে ৷ কিন্তু, কে বা কারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে ? রনিত নিজে বিষ পান করেছেন, নাকি কেউ তাঁকে খুনের চেষ্টা করেছেন, এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷
তবে, ঠিক কী কারণে রনিত মা, বাবা, জ্যেঠিমা এবং বোনের উপর হামলা চালালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কেন তিনি এই ঘটনা ঘটালেন, তা জানতে রনিত সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ তার জন্য অভিযুক্ত রনিত সরকারের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, "ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷"
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