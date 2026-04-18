রাতের শহরে আতঙ্ক, চলন্ত ট্যাক্সিতে যুবতীর সর্বস্ব লুট
ভোটের মুখে আবারও প্রশ্নের মুখে পড়ল কলকাতার নিরাপত্তা ৷ খোদ শহরের প্রাণ কেন্দ্র ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হলেন এক তরুণী ৷
Published : April 18, 2026 at 12:22 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: রাতের শহরে ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী যুবতী । চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যেই তাঁর ব্যাগ, নগদ টাকা-সহ সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনতাইয়ের অভিযোগ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালক এবং তাঁর সহযোগীকে । ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার হো-চি-মিন সরণিতে ৷ এই ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে রাতের শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিলেন ওই যুবতী । রাত বাড়লেও শহরের রাস্তাঘাট তখনও আংশিক ব্যস্ত । হো-চি-মিন সরণি থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি । প্রথমে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও কিছুটা যাওয়ার পর আচমকাই পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায় । অভিযোগ, ট্যাক্সিচালক হঠাৎই গাড়ি থামিয়ে নিজের এক পরিচিত ব্যক্তিকে তুলে নেন গাড়িতে। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানালেও তা কার্যত অগ্রাহ্য করা হয় বলে অভিযোগ যুবতীর ।
অভিযোগ, এরপরই দুঃস্বপ্নের শুরু। গাড়ির ভেতরেই ওই যুবতীকে ভয় দেখানো হয় ৷ জোর করে তাঁর ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয় । সেই ব্যাগে ছিল নগদ টাকা, মোবাইল ফোন, গুরুত্বপূর্ণ নথি-সহ একাধিক ব্যক্তিগত সামগ্রী । ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যুবতী । দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা । কোনওভাবে নিরাপদ স্থানে নেমে এসে ওই যুবতী শেক্সপিয়ার সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।
ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওই যুবতী জানান, পুরো ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে তিনি প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি । অভিযোগ পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে কলকাতা পুলিশের শেক্সপিয়ার সরণি থানার আধিকারিকরা । গুরুত্ব বুঝে তদন্তে নামে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগও । শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয় ৷ পাশাপাশি ট্যাক্সির গতিবিধি চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হয় । প্রযুক্তির সাহায্যে এবং সূত্রের ভিত্তিতে শেষপর্যন্ত ট্যাক্সিচালক ও তাঁর সঙ্গীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ ।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনাটি কী তা জানার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । লুট হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার বড় প্রশ্ন উঠছে, রাতের কলকাতায় মহিলারা কতটা নিরাপদ? শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও কূটনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা হো-চি-মিন সরণিতে এমন ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে ।
নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, রাতের শহরে নজরদারি আরও বাড়ানো জরুরির ৷ পাশাপাশি ট্যাক্সি ও অ্যাপ-ভিত্তিক গাড়ির চালকদের যাচাই প্রক্রিয়া আরও কঠোর হওয়া উচিত ৷ জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করাও জরুরি । পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও রকম রেয়াত করা হবে না । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য শহরে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে ।