দক্ষিণ কলকাতায় যুবতীর শ্লীলতাহানি, থানায় হামলা স্থানীয়দের; ধৃত 4

দক্ষিণ কলকাতায় যুবতীর শ্লীলতাহানি, থানায় হামলা স্থানীয়দের; ধৃত 4
Young woman molested: সোমবার গভীর রাতে নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজে তিন যুবক রাস্তায় যুবতীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।
Published : November 11, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: কালীপুজোর পরের রাতের শহর। ব্যক্তিগত কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক যুবতীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর এলাকায়। থানায় চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, শ্লীলতাহানির অভিযোগে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে প্রধান অভিযুক্তকে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। রাত 12টা নাগাদ নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় দুর্গাপুর কলোনির এক যুবতী। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় তিন যুবক তাঁর পিছু নেয়। যুবতী প্রতিবাদ করলে রাস্তায় তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ভয়ে ও আতঙ্কে তিনি চিৎকার করলেও সেই নির্জন রাস্তায় কোনও সাহায্যই পাননি।
এরপর দাদাকে ফোন করে পুরো বিষয়টি জানান নির্যাতিতা ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোনকে উদ্ধার করেন দাদা। সেই সময়ই তিন যুবক পালানোর চেষ্টা করে। তবে, স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় এদের মধ্যে একজনকে ধরে ফেলেন যুবতীর দাদা ৷ বাকি দু’জন অবশ্য অন্ধকারে চম্পট দেয়।
এদিকে ততক্ষণে দুর্গাপুর কলোনিতে শ্লীলতাহানির খবর ছড়িয়ে পড়ে। কালীপুজোর পরের রাত হওয়ায় এলাকার অনেকেই সেই সময় জেগে ছিলেন। খবর পাওয়া মাত্রই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা দল বেঁধে দুর্গাপুর ব্রিজ এলাকায় আসেন। খবর পৌঁছয় নিউ আলিপুর থানাতেও। পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যুবতীর দাদা অভিযুক্ত জয়কুমার কামাথকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে খবর।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার রাতেই ওই যুবতী তাঁর মা এবং বাবাকে সঙ্গে নিয়ে নিউ আলিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান। সেই সময় তাঁদের পিছনে পিছনে দুর্গাপুর কলোনিরও বহু মানুষ থানায় হাজির হন। পুলিশের পক্ষ থেকে যুবতীর পরিবারকে ভিতরে ঢুকতে বলা হলেও বাকিদের বাইরে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা সেই নির্দেশ মানতে নারাজ।
অভিযোগ, তাঁরা জোর করে থানার গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েন। থানায় ডিউটিরত পুলিশকর্মীরা তাঁদের বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শুরু হয় তীব্র ধাক্কাধাক্কি। অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ বাধা দিলে ক্ষুব্ধ জনতা চড়াও হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপরও। এমনকী পুলিশকর্মীদের কিল-ঘুষি মারার পাশাপাশি কয়েকজন কর্মীর উর্দিও ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ।
সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশের উপর শারীরিক আক্রমণ এবং থানা চত্বরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। গোলমালের নেতৃত্ব দেওয়া এক আইনজীবী-সহ চারজনকে পুলিশ রাতেই গ্রেফতার করে। পাশাপাশি, যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে মূল অভিযুক্ত জয়কুমার কামাথকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পুরো ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷"