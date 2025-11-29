রাতের কলকাতায় চলন্ত গাড়িতে তরুণীর শ্লীলতাহানি, প্রশ্নের মুখে নারী-নিরাপত্তা

রাতের কলকাতায় চলন্ত গাড়িতে তরুণীর শ্লীলতাহানি, প্রশ্নের মুখে নারী-নিরাপত্তা
শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে৷ তদন্ত শুরু করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ৷
Published : November 29, 2025 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: রাতের কলকাতায় ফের নারী নির্যাতনের অভিযোগ উঠল৷ চলন্ত গাড়িতে জোর করে তুলে এক তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে৷ তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ৷ তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করতে পারেননি তদন্তকারীরা৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতা ময়দান এলাকায় এক তরুণীকে বসে থাকতে দেখা যায়৷ রাতে টহলদারি পুলিশ মেয়েটির কাছে যায়৷ তাঁরা দেখেন, মেয়েটি বসে বসে কাঁদছে৷ পুলিশ তাঁর পরিচয় জানতে চায়৷ কীভাবে ময়দান এলাকায় গভীর রাতে মেয়েটি পৌঁছালো, সেই বিষয়টিও জানতে চায় পুলিশ৷
তখনই বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা৷ মেয়েটি পুলিশকে জানান, শুক্রবার রাতে তিনি বাইপাসের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন৷ মেয়েটির বর্ণনা শুনে পুলিশ বুঝতে পারে যে ঘটনাস্থল সায়েন্স সিটির কাছে পূর্ব তপসিয়া রোডের আম্বেদকর সেতুর কাছাকাছি৷
ওই তরুণী পুলিশকে আরও জানান, তিনি যখন বাইপাসের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁর সামনে এসে থামে একটি গাড়ি৷ সেই গাড়িতে তিনজন ছিলেন৷ ওই তিনজন জোর করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নেন৷ তার পর গাড়ি দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে৷ গাড়ির মধ্যেই ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করে তিনজন৷ তার পর ময়দান এলাকায় তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় গাড়িটি৷
টহলদারি পুলিশের তরফেই মেয়েটিকে প্রগতি ময়দান থানায় আনা হয়৷ কারণ, যেখান থেকে মেয়েটিকে গাড়িতে জোর করে তোলা হয়েছিল, সেই এলাকা প্রগতি ময়দান থানার অধীনেই পড়ে৷ ওই থানায় মেয়েটি শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন৷ পুলিশের তরফে মেয়েটির মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মেয়েটির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে৷ যা থেকে তদন্তকারীদের অনুমান, শ্লীলতাহানির পাশাপাশি মেয়েটিকে মারধরও করা হয়েছে৷ সেই সময় সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়েই আক্রান্ত হন তরুণী৷ মেয়েটিকে আপাতত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে৷
কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার জেরে মেয়েটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত৷ ফলে এখনই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাচ্ছে না৷ তাই গাড়িতে যে তিনজন ছিলেন, তাঁরা যুবক নাকি তাঁদের বয়স আরও বেশি ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি৷ অভিযুক্তরা কি মেয়েটির পরিচিত ছিল, সেটাও জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা৷ নির্যাতিতা ওই তরুণীর মানসিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছ থেকে চাওয়া হবে৷
আপাতত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশ৷ ওই তরুণীর বয়ানে দেওয়া ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷ তাছাড়া ময়দান এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ তদন্তকারীদের অনুমান, গাড়িটি চিহ্নিত করা গেলেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা যাবে৷
তবে এই নিয়ে এখনই কলকাতা পুলিশের কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে চাইছেন না৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক নাম না-প্রকাশ করার শর্তে বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে৷" অন্যদিকে এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ঘটনার গুরুত্ব সহকারে তদন্ত চলছে। মহিলার যাবতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে।’’