স্ত্রীকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে পরপর চারটে গুলি, আটক স্বামী

স্ত্রীকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে পরপর চারটে গুলি, আটক স্বামী
গুলিবিদ্ধ যুবতী বিউটি পার্লারের মালিক ৷ স্বামী তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে জেল খাটে ৷ তারপরই এই ঘটনা ৷
Published : November 16, 2025 at 1:34 PM IST
নলহাটি, 16 নভেম্বর: এক মহিলাকে লক্ষ্য করে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে পরপর চারটি গুলি । শনিবার রাতে শুটআউটের ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি শহরে । যুবতীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগের তির তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ।
গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম সীমা খান । বয়স আনুমানিক 35 । তাঁর বাড়ি বীরভূমের নলহাটি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কয়ালপাড়ায় । গুলিতে গুরুতর জখম সীমাকে উদ্ধার করে প্রথমে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । সেখানেই বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্বামী রজু খানের সঙ্গে মেয়েটির বৈবাহিক সম্পর্কের অবনতির কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । পুলিশ রজু খানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ । বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, "সীমা খানের স্বামীকে আটক করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে অভিযোগ তাঁর দিকেই ৷"
পরিবার সূত্রে খবর, সীমা একটি বিউটি পার্লারের মালিক । শনিবার রাতে তিনি তাঁর বিউটি পার্লারটি বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন । সেসময় বাড়ি ঢোকার ঠিক মুখে দরজার কাছে তাঁকে লক্ষ্য করে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে চারটি গুলি ছোড়া হয় । একটি গুলি লাগে বুকে, দুটি গুলি লাগে হাতে এবং একটি সীমার কোমরে ।
পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সীমার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামীর জেল হেফাজত হয়েছিল । জেল থেকে জামিন পাওয়ার পরেই এই ঘটনা । গুলিবিদ্ধের আত্মীয় মনিরা খাতুন বলেন, "গতকাল রাতে সীমা আমাকে ফোন করে জানান তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৷ আমি খবর পেয়ে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থা সীমা পড়ে আছেন । তারপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হয় ৷ এখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ সীমার স্বামী রজু খানের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলেছে এবং এই মামলায় রজু দেড় মাস জেলে ছিল । তারই রাগে সীমাকে গুলি মেরে থাকতে পারে ।"
রাতে এই গুলি চালনার ঘটনায় নলহাটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । পুরো ঘটনার উদ্দেশ্য ও দোষীদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে নলহাটি থানার পুলিশ ।