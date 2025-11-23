টোটোয় কন্যাসন্তানের জন্ম, প্রসূতির সাহায্যে দেবদূত রূপে হাজির চিকিৎসক

টোটোয় কন্যাসন্তানের জন্ম, প্রসূতির সাহায্যে দেবদূত রূপে হাজির চিকিৎসক
চিকিৎসকদের সাহায্যেই কাছের নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় প্রসূতি ও সদ্যজাতকে ৷ পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় দু’জনকে ৷
Published : November 23, 2025 at 8:46 PM IST
মালদা, 23 নভেম্বর: রবিবারের দুপুর ৷ রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা ৷ শুধু মালদা শহরের বাজার লাগোয়া এলাকায় কিছুটা ভিড় ৷ সেই ভিড়েই হঠাৎ চাঞ্চল্য ৷ কারণ রাস্তায় একটি টোটোর মধ্যে প্রসব করতে চলেছেন এক মহিলা ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন ৷ কী করবেন ভেবে না-পেয়ে, টোটো থামিয়ে দিয়েছেন চালক ৷ মহিলার স্বামীও কর্তব্যবিমূঢ় ৷ ঠিক সেই মুহূর্তে দেবদূতের মতো উদয় হলেন শহরের প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দেবচন্দন রায় ৷ ভরা রাস্তায় টোটোতেই ওই মহিলার কন্যাসন্তান প্রসব করালেন তিনি ৷
প্রসূতির নাম পূজা রাজবংশী ৷ বয়স মাত্র 20 বছর ৷ বাবার বাড়ি মালদা শহরের সুকান্ত পল্লিতে ৷ দেখাশোনা করে বছর তিনেক আগে তাঁর বিয়ে হয় শহরেরই জাহাজফিল্ড এলাকার ব্যবসায়ী বিজয় মণ্ডলের সঙ্গে ৷ প্রথমবার গর্ভবতী হন তিনি ৷ প্রসবের কথা ছিল ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ৷
কিন্তু, এ দিন দুপুরে হঠাৎ পূজার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় ৷ তাই বিজয় স্ত্রী’কে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ ফোন করে চিকিৎসকের চেম্বারে আসতে বলেছিলেন শ্যালককেও ৷ কিন্তু, টোটোয় পূজার যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে ৷ শেষ পর্যন্ত শহরের মকদুমপুর বাজারের সামনে তাঁর প্রসব প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন পূজা ৷ দৌড়ে আসেন বাজারে থাকা লোকজন ৷
এমনিতে মকদুমপুর এই শহরের ডাক্তার পাড়া নামে পরিচিত ৷ কিন্তু, রবিবার সবার চেম্বারই ছিল বন্ধ ৷ একমাত্র চিকিৎসক দেবচন্দন রায় সেই সময় তাঁর চেম্বারে রোগী দেখছিলেন ৷ রাস্তায় এক মহিলার প্রসব যন্ত্রণার খবর পেয়ে চেম্বার ছেড়ে ছুটে আসেন তিনি ৷ চেম্বারের স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে আনিয়ে নেন ছুরি-কাঁচি ৷ কাপড় দিয়ে টোটো ঢেকে সেখানেই পূজার সন্তান প্রসব করান তিনি ৷
নবজাতক কেঁদে উঠলে নিজের স্টাফ দিয়ে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে পূজা ও তাঁর সন্তানকে পাঠিয়ে দেন ৷ দেবচন্দন নিজেও ওই নার্সিংহোমে যান ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সন্তান-সহ পূজাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ এখন মা ও সন্তান পুরোপুরি সুস্থ বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷
চিকিৎসক দেবচন্দন রায় বলেন, "তখন আমি চেম্বারে রোগী দেখছিলাম ৷ হঠাৎ বাইরে পেশেন্টদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয় ৷ শুনি, রাস্তার মধ্যে এক মহিলা নাকি প্রসব করছেন ৷ সেকথা শুনে আমি আর বসে থাকতে পারিনি ৷ চেম্বারের স্টাফদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে যাই ৷ দেখি টোটোতেই প্রসব হওয়া শুরু হয়েছে ৷ সঙ্গে-সঙ্গে কাপড় দিয়ে টোটো ঢেকে আমি ওই মহিলার প্রসব করাই ৷ সদ্যোজাত কেঁদে ওঠে ৷ এরপর প্রাথমিক কিছু পরিচর্যার জন্য এক স্টাফকে দিয়ে বাচ্চা আর মাকে এলাকারই একটি নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিই ৷ এখন মা ও শিশু দু’জনেই সুস্থ ৷ পরে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷"
পূজার ভাই জয়চাঁদ রাজবংশী বলেন, "দুপুরে জামাইবাবু ফোন করে জানান, দিদির পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে ৷ দিদিকে জামাইবাবু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ আমি যেন চিকিৎসকের কাছে চলে যাই ৷ একথা শুনে আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি ৷ এই নার্সিংহোমের কাছে আসতে দেখি, দিদিকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ পরে জানতে পারি, রাস্তাতেই দিদির সন্তান প্রসব হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে চিকিৎসার পর দিদি আর তাঁর মেয়েকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷"