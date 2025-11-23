ETV Bharat / state

টোটোয় কন্যাসন্তানের জন্ম, প্রসূতির সাহায্যে দেবদূত রূপে হাজির চিকিৎসক

চিকিৎসকদের সাহায্যেই কাছের নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় প্রসূতি ও সদ্যজাতকে ৷ পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় দু’জনকে ৷

CHILD BIRTH ON ROAD
রাস্তায় টোটোর মধ্যে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন যুবতী ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 23 নভেম্বর: রবিবারের দুপুর ৷ রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা ৷ শুধু মালদা শহরের বাজার লাগোয়া এলাকায় কিছুটা ভিড় ৷ সেই ভিড়েই হঠাৎ চাঞ্চল্য ৷ কারণ রাস্তায় একটি টোটোর মধ্যে প্রসব করতে চলেছেন এক মহিলা ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন ৷ কী করবেন ভেবে না-পেয়ে, টোটো থামিয়ে দিয়েছেন চালক ৷ মহিলার স্বামীও কর্তব্যবিমূঢ় ৷ ঠিক সেই মুহূর্তে দেবদূতের মতো উদয় হলেন শহরের প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দেবচন্দন রায় ৷ ভরা রাস্তায় টোটোতেই ওই মহিলার কন্যাসন্তান প্রসব করালেন তিনি ৷

প্রসূতির নাম পূজা রাজবংশী ৷ বয়স মাত্র 20 বছর ৷ বাবার বাড়ি মালদা শহরের সুকান্ত পল্লিতে ৷ দেখাশোনা করে বছর তিনেক আগে তাঁর বিয়ে হয় শহরেরই জাহাজফিল্ড এলাকার ব্যবসায়ী বিজয় মণ্ডলের সঙ্গে ৷ প্রথমবার গর্ভবতী হন তিনি ৷ প্রসবের কথা ছিল ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ৷

রাস্তায় টোটোর মধ্যে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন যুবতী ৷ (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, এ দিন দুপুরে হঠাৎ পূজার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় ৷ তাই বিজয় স্ত্রী’কে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ ফোন করে চিকিৎসকের চেম্বারে আসতে বলেছিলেন শ্যালককেও ৷ কিন্তু, টোটোয় পূজার যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে ৷ শেষ পর্যন্ত শহরের মকদুমপুর বাজারের সামনে তাঁর প্রসব প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন পূজা ৷ দৌড়ে আসেন বাজারে থাকা লোকজন ৷

এমনিতে মকদুমপুর এই শহরের ডাক্তার পাড়া নামে পরিচিত ৷ কিন্তু, রবিবার সবার চেম্বারই ছিল বন্ধ ৷ একমাত্র চিকিৎসক দেবচন্দন রায় সেই সময় তাঁর চেম্বারে রোগী দেখছিলেন ৷ রাস্তায় এক মহিলার প্রসব যন্ত্রণার খবর পেয়ে চেম্বার ছেড়ে ছুটে আসেন তিনি ৷ চেম্বারের স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে আনিয়ে নেন ছুরি-কাঁচি ৷ কাপড় দিয়ে টোটো ঢেকে সেখানেই পূজার সন্তান প্রসব করান তিনি ৷

নবজাতক কেঁদে উঠলে নিজের স্টাফ দিয়ে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে পূজা ও তাঁর সন্তানকে পাঠিয়ে দেন ৷ দেবচন্দন নিজেও ওই নার্সিংহোমে যান ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সন্তান-সহ পূজাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ এখন মা ও সন্তান পুরোপুরি সুস্থ বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷

চিকিৎসক দেবচন্দন রায় বলেন, "তখন আমি চেম্বারে রোগী দেখছিলাম ৷ হঠাৎ বাইরে পেশেন্টদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয় ৷ শুনি, রাস্তার মধ্যে এক মহিলা নাকি প্রসব করছেন ৷ সেকথা শুনে আমি আর বসে থাকতে পারিনি ৷ চেম্বারের স্টাফদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে যাই ৷ দেখি টোটোতেই প্রসব হওয়া শুরু হয়েছে ৷ সঙ্গে-সঙ্গে কাপড় দিয়ে টোটো ঢেকে আমি ওই মহিলার প্রসব করাই ৷ সদ্যোজাত কেঁদে ওঠে ৷ এরপর প্রাথমিক কিছু পরিচর্যার জন্য এক স্টাফকে দিয়ে বাচ্চা আর মাকে এলাকারই একটি নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিই ৷ এখন মা ও শিশু দু’জনেই সুস্থ ৷ পরে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷"

পূজার ভাই জয়চাঁদ রাজবংশী বলেন, "দুপুরে জামাইবাবু ফোন করে জানান, দিদির পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে ৷ দিদিকে জামাইবাবু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ আমি যেন চিকিৎসকের কাছে চলে যাই ৷ একথা শুনে আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি ৷ এই নার্সিংহোমের কাছে আসতে দেখি, দিদিকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ পরে জানতে পারি, রাস্তাতেই দিদির সন্তান প্রসব হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে চিকিৎসার পর দিদি আর তাঁর মেয়েকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷"

TAGGED:

LABOR PAIN
GIRL CHILD
CHILD BORN IN TOTO
টোটোয় সন্তান প্রসব
CHILD BIRTH ON ROAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.