RG Kar করে দেব! আধার কার্ড তৈরির নামে যুবতীকে হুমকি, পুলিশের দ্বারস্থ নির্যাতিতা

রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার ঘটনা৷ অভিযুক্তের নাম সাদেক ইসলাম৷ অধরা অভিযুক্ত৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার নামে এক যুবতীকে দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করা, ভয় দেখানো ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম সাদেক ইসলাম। অভিযোগকারীর দাবি, বেসরকারি সংস্থার কর্মী ওই যুবতীকে আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মাসের পর মাস মানসিকভাবে হেনস্তা করছে৷ বিষয়টি নিয়ে জানুয়ারি মাসেই রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ওই যুবতী ও তাঁর মা।

ওই যুবতী কলকাতার 97 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, তিনি তাঁর মায়ের আধার কার্ড বানানোর জন্য এলাকায় খোঁজখবর করছিলেন। স্থানীয়দের কাছ থেকেই তিনি সাদেক ইসলামের নাম জানতে পারেন। অভিযোগ, সাদেক নিজেকে আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দেন এবং প্রথমে সহায়তার আশ্বাস দেন। এমনকী, আধার কার্ড তৈরির কেন্দ্রে নিজে নিয়ে যাবেন বলেও জানান।

কিন্তু যুবতীর অভিযোগ, এই প্রস্তাবেই বিষয়টি থেমে থাকেনি। ধীরে ধীরে কুপ্রস্তাব দিতে শুরু করেন সাদেক। যুবতী তাঁর কথায় রাজি না-হওয়ায়, হুমকি দিতে শুরু করে অভিযুক্ত৷ গত 7 অগস্ট প্রথমে ‘আরজি করে দেব’ বলে হুমকি দেওয়া হয়। এরপর থেকেই লাগাতার উত্যক্ত করা হতে থাকে।

যুবতীর আরও অভিযোগ, তাঁকে বিভিন্ন ফ্ল্যাট ও গেস্ট হাউসে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। স্পষ্টভাবে রাজি না-হওয়ায় তাঁর বাড়ির সামনে এসে অশালীন আচরণ, ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপে অশালীন ছবি পাঠানো এবং কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। অভিযোগকারী যুবতীর দাবি, সাদেক ইসলাম তাঁর বাড়ির সামনে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে হাজির হয়ে বিয়ের প্রস্তাবও দেন। এসবই ছিল তাঁকে মানসিকভাবে চাপে ফেলার কৌশল ছিল। অভিযুক্ত প্রভাবশালী হওয়ায় প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি। পরে আইনজীবীর মাধ্যমে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হন তিনি। যদিও অভিযোগ দায়েরের এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্ত।

যুবতীর অভিযোগ, সাদেক ইসলামের লোকজন এখনও তাঁর বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। প্রায়ই হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে এবং তাঁর মাকে। মা ও মেয়ে, এই দু’জনই বাড়িতে থাকেন। ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, অভিযুক্ত সাদেক ইসলাম তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে নির্যাতিতার দাবি, পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা না-নিলে তাঁর ও তাঁর মায়ের নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এই ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে অবিলম্বে পুলিশি হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে। তার আগে কোনও কিছু বলা যাবে না৷" এখন দেখার, রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ কবে এই ঘটনায় সক্রিয় পদক্ষেপ করে।

সম্পাদকের পছন্দ

