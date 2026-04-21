এনআরএসে নজির, 5 ঘণ্টার বিরল 'হোল লাং ল্যাভেজ' চিকিৎসায় নয়া জীবন যুবতীর

এই বিরল রোগে ফুসফুসের এয়ার স্যাক বা অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ জমে যায় ৷ যার ফলে অক্সিজেন আদান-প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে ।

whole lung lavage
'হোল লাং ল্যাভেজ' চিকিৎসায় নয়া জীবন যুবতীর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 9:07 PM IST

কলকাতা, 21 এপ্রিল: আবারও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় নজির । চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাক্ষী থাকল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এনআরএস) । মঙ্গলবার এক যুবতীর প্রাণ বাঁচাতে সফলভাবে সম্পন্ন হল অত্যন্ত জটিল ও বিরল চিকিৎসা পদ্ধতি, যার নাম 'হোল লাং ল্যাভেজ' (Whole Lung Lavage) বা সম্পূর্ণ ফুসফুস ধোয়ানো ।

ওই যুবতী মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের বাসিন্দা ৷ বয়স 34 বছর ৷ দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার 'হোল লাং ল্যাভেজ' প্রক্রিয়ার পর এখন তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন ৷ আর অক্সিজেন সাপোর্টেরও প্রয়োজন হচ্ছে না তাঁর ।

whole lung lavage
এনআরএসে চিকিৎসায় নজির (নিজস্ব ছবি)

রোগের উপসর্গ

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর ধরে ক্রমাগত শ্বাসকষ্ট ও শুকনো কাশিতে ভুগছিলেন ওই যুবতী । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে আসে মাত্র 80 শতাংশে । পরিস্থিতি গুরুতর বুঝেই তাঁকে দ্রুত ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন নীলরতন সরকার হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকরা ।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক পরীক্ষার পর সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে যুবতীর ফুসফুসে 'ক্রেজি পেভিং' প্যাটার্ন, যা বিরল এক রোগের ইঙ্গিত দেয় । পরে ব্রঙ্কোস্কোপি করে চিকিৎসকরা দেখতে পান ফুসফুসের ভেতরে দুধের মতো সাদা পদার্থ জমে রয়েছে । ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় 'PAS স্টেইন'-এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয় রোগটি-'Pulmonary Alveolar Proteinosis (PAP)' । এই বিরল রোগে ফুসফুসের এয়ার স্যাক বা অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ জমে গিয়ে অক্সিজেন আদান-প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে ।

whole lung lavage
'হোল লাং ল্যাভেজ' পদ্ধতিতে চিকিৎসা (নিজস্ব ছবি)

চিকিৎসা পদ্ধতি

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এনআরএস হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, "এই রোগের উন্নত পর্যায়ে ওষুধে তেমন সাড়া মেলে না । তাই 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' চিকিৎসা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় 'হোল লাং ল্যাভেজ' । এই পদ্ধতিতে জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়ার মাধ্যমে একটি ফুসফুসকে আলাদা করে, অপর ফুসফুসে গরম স্যালাইন দিয়ে বারবার ধুয়ে জমে থাকা অস্বাভাবিক পদার্থ বের করে দেওয়া হয় ।"

চিকিৎসকদের সাফল্য

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই জটিল চিকিৎসা সফলভাবে সম্পন্ন করতে একাধিক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ দল কাজ করে । মোট 11 লিটার স্যালাইনের প্রয়োজন হয় । চেস্ট মেডিসিন, কার্ডিয়োথোরাসিক অ্যানাস্থেশিয়া, কার্ডিয়োথোরাসিক সার্জারি, প্যাথলজি, নার্সিং ও অপারেশন থিয়েটার পরিষেবার চিকিৎসক ও কর্মীরা মিলেই প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে ডান দিকের ফুসফুসে ল্যাভাজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন ।

whole lung lavage
ফুসফুসের ভেতরে দুধের মতো সাদা পদার্থ জমে (নিজস্ব ছবি)

পুরো প্রক্রিয়াটির নেতৃত্ব দেন চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. জয়দীপ দেব । তাঁর সঙ্গে ছিলেন ড. অনুপম পাত্র, ডা. সুকান্ত কোডালি, ড. প্রিয়াঙ্কা রায়, ড. মোস্তাফি আহমেদ ও ড. জয়দীপ সাহা । পাশাপাশি কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের অধ্যাপক ড. শম্পা দত্ত গুপ্ত, ড. অদিতি দাস ঘড়া, সিটিভিএস বিভাগের ড. অশিস হালদার এবং প্যাথলজি বিভাগের ড. অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।

রোগীর বর্তমান অবস্থা

চিকিৎসকদের তৎপরতা ও দক্ষতায় অস্ত্রোপচারের পর দ্রুতই সুস্থতার পথে ফিরতে শুরু করেছেন রোগী । বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণভাবে অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন, যা এই চিকিৎসার বড় সাফল্য হিসেবেই ধরা হচ্ছে ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে এটি সম্ভবত দ্বিতীয় সফল 'হোল লাং ল্যাভেজ' । 150 বছরেরও বেশি পুরনো এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে এত জটিল প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতাকেই আরও একবার সামনে নিয়ে এল । একই সঙ্গে ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজির উন্নত প্রয়োগে বিরল ফুসফুসজনিত রোগের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাল এই সাফল্য বলে মনে করছে চিকিৎসকমহল ।

