ETV Bharat / state

পারেনি দক্ষিণ ভারত, জটিল অস্ত্রোপচার সফল কলকাতায়

24 বছরের ওই তরুণী শিলিগুড়ির বাসিন্দা৷ তাঁর মস্তিষ্কের গভীরে তৈরি হয়েছিল বিরল ‘হেমানজিওব্লাস্টোমা’ টিউমার৷ যা অস্ত্রোপচার করে অপসারণ করল আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল।

Successful Surgery
জটিল অস্ত্রোপচার সফল কলকাতায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 নভেম্বর: পারেনি দক্ষিণ ভারত। সেখানে এক নামী হাসপাতালে অসফল হওয়া জটিল মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার সফলভাবে করে নজির গড়ল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল। শিলিগুড়ির 24 বছরের এক তরুণীর মস্তিষ্কের গভীরে থাকা বিরল ‘হেমানজিওব্লাস্টোমা’ টিউমার অপসারণ করল আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল। বমি, মাথা যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগছিলেন ওই তরুণী। 2024 সালে তাঁর মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে। বেঙ্গালুরুতে প্রথম তাঁরা অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু কিছু মাস যেতেই আবার ফিরে আসে সমস্যা।

রোগিণীর দাদা বলেন, "শিলিগুড়িতে আমার প্রথম দেখাই। তখন সেখান থেকেই বলে টিউমারের কথা। তখন আমরা দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাই। সেখানেই প্রথম অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু তার 6-7 মাস পর থেকে থেকে দেখি আবার সমস্যা ফিরে এসেছে। আমার তখন আবার এমআরআই করে দেখেছি। দেখা যায় ওই জায়গায় একটা টিউমার। তখন আমাদের রেডিয়েশন দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু অত খরচ আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না।" সেই সময় তাঁরা ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপর তাঁরা খোজ পান বিশিষ্ট নিউরো সার্জেন্ট চিকিৎসক অমিতাভ চন্দের।

চিকিৎসক অমিতাভ চন্দ বলেন, "দেখা যায় টিউমারটি সেরিবেলাম ও ব্রেনস্টেমের সংযোগস্থলে গভীরভাবে ছিল। অস্ত্রোপচারে সামান্য ভুলেও পক্ষাঘাত, বাকশক্তিহানি এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও ছিল প্রবল। কারণ, এই দুটো জায়গায় এমন কিছু নার্ভ রয়েছে। যা আমাদের কথা বলার শক্তি, হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতা, শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।"

অস্ত্রোপচারের দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে লড়াই। টিউমারের ঘন রক্তনালির জট ছাড়াতে গিয়ে বারবার রক্তপাত বাড়লেও অবশেষে পুরো টিউমারই অপসারণ করেন চিকিৎসক। চিকিৎসক জানান, এই টিউমারটি রেডিয়েশনে কাজ করত না। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের অস্ত্রচার শুধু জটিল নয়, বিরলও।

তবে এই অস্ত্রোপচার করতেও প্রয়োজন ছিল বেশ কিছু অর্থের। যা পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে। চিকিৎসককে জানিয়েছিল পরিবার। তখন ওই বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে ক্রাউড ফান্ডিং করে অস্ত্রোপচারের কিছুটা অর্থ তাঁরা পরিবারের হাতে তুলে দেন। রোগিণী বলেন, "এখানে আমার আবার অস্ত্রোপচার হয়। বেঙ্গালুরুর থেকেও একজন আমার শারীরিক অবস্থা ভালো।"

চিকিৎসক অমিতাভ চন্দের কথায়, একটা ধারণা আছে। কিছু হলেই দক্ষিণ ভারত চলে যায় মানুষ। কিন্তু সত্যি বলতে আমরা বহু রোগী পাই। যারা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে কোনও সুরাহা পাননি। ফলেও এখানেও ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় যথাযথ জায়গায় গেলে।

আরও পড়ুন -

  1. গলায় আটকে বাঁশি, জটিল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচাল উত্তরবঙ্গ মেডিক্য়াল
  2. এসএসকেএমে শুরু হচ্ছে রোবটিক সার্জারি, আরও নিখুঁত হবে জটিল অস্ত্রোপচার !
  3. কাটাছেঁড়া না-করেই জটিল অস্ত্রোপচার, ব্রেন টিউমার রোগীকে নয়া জীবন দিল এআইজি

TAGGED:

PRIVATE HOSPITAL
HEMANGIOBLASTOMA
COMPLEX SURGERY
জটিল অস্ত্রোপচার
SUCCESSFUL SURGERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.