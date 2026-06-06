হৃদযন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা চলাকালীনই স্ট্রোক, 45 দিনের লড়াই শেষে সুস্থ নদিয়ার তরুণী

হৃদযন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা চলাকালীনই স্ট্রোক, 45 দিনের লড়াই শেষে সুস্থ নদিয়ার তরুণী
তরুণীর বয়স 32৷ তিনি নদিয়ার মুড়াগাছার বাসিন্দা৷ ওই তরুণীকে সুস্থ করতে পেরে খুশি চিকিৎসকরাও৷
Published : June 6, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: হৃদযন্ত্রের গুরুতর সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন নদিয়ার মুড়াগাছার তরুণী। 32 বছরের ওই তরুণী চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই আচমকা তাঁর শরীরের ডানদিক সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হঠাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে পরিবার এবং চিকিৎসকদের মধ্যেও। তবে সময় নষ্ট না করে ডাক্তাররা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করায় শেষ পর্যন্ত বড় বিপদ কাটিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ওই তরুণী।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023 সালে ওই তরুণীর মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট বা হৃদযন্ত্রের ভালভ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস নামে হৃদযন্ত্রের একটি গুরুতর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণে আক্রান্ত হন। এই রোগে হৃদযন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবরণ এবং ভালভে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
সেই কারণেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছিল। চিকিৎসা চলাকালীন হঠাৎ তাঁর শরীরের ডানদিকের নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে যায়। পাশাপাশি তিনি কথা বলতে, অন্যের কথা বুঝতে এবং স্বাভাবিকভাবে যোগাযোগ করতেও অক্ষম হয়ে পড়েন।
চিকিৎসকেরা দ্রুত বুঝতে পারেন, এটি স্ট্রোকের লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে স্ট্রোক সংক্রান্ত চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। স্নায়বিক পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁর স্ট্রোকের তীব্রতা যথেষ্ট বেশি। এরপর জরুরি স্ক্যান করানো হলে ধরা পড়ে, মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ধমনী, বাম ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা না হলে মস্তিষ্কের বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্থায়ী পক্ষাঘাত, বাকশক্তি হারানো এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও থেকে যায়। তাই সময় নষ্ট না করে চিকিৎসকেরা অবিলম্বে মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি করার সিদ্ধান্ত নেন।
এটি এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি, যেখানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ধমনীর ভিতরে জমে থাকা রক্তের জমাট বের করে দেওয়া হয় এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে দাবি, মাত্র 30 মিনিটের মধ্যেই সফলভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ধমনীতে রক্ত চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যায়।
চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত এই হস্তক্ষেপ না করা হলে রোগিণীর স্থায়ী স্নায়বিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁর অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। যে তরুণী কিছুক্ষণ আগেও কথা বলতে পারছিলেন না এবং শরীরের একাংশ নড়াতে পারছিলেন না, তাঁর স্নায়বিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি দেখা যায়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে পরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ধরা পড়ে। তিনি এট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন নামে অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যায়ও ভুগছিলেন। এই সমস্যার ফলে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে এবং স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।
চিকিৎসকেরা ওষুধের মাধ্যমে সেই সমস্যার চিকিৎসা করেন এবং রক্ত জমাট বাঁধা রোধে প্রয়োজনীয় থেরাপিও শুরু করেন। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। নিউরোলজি, কার্ডিওলজি এবং জেনারেল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকেরা যৌথভাবে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে টানা ছয় সপ্তাহ ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।
চিকিৎসকদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং বহুবিভাগীয় চিকিৎসার ফলে ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়। প্রায় 45 দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে তাঁর শরীরে কোনও স্নায়বিক জটিলতা নেই। কথা বলা, চলাফেরা এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম সবই স্বাভাবিকভাবে করতে পারছেন তিনি।
রোগিণীর পরিবার জানিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় হঠাৎ স্ট্রোক হওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে চিকিৎসকদের দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং সময়মতো চিকিৎসার ফলেই তাঁদের পরিবারের সদস্যকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
এই জটিল কেস সম্পর্কে ড. অম্লান মণ্ডল বলেন, "রোগিণী আগে থেকেই ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর ভালভ রিপ্লেসমেন্টের ইতিহাস ছিল, যা স্ট্রোক ও হৃদযন্ত্রজনিত জটিলতার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে বড় রক্তনালীর স্ট্রোক সামলাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিভাগের নিখুঁত সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। স্ট্রোকের চিকিৎসায় প্রতিটি মিনিট মূল্যবান, কারণ সামান্য দেরিতেও অসংখ্য মস্তিষ্ক কোষ স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দ্রুত উপসর্গ শনাক্তকরণ, জরুরি স্ক্যান এবং অৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের ফলেই আমরা সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে পেরেছি।’’
আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোগিণীর এট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন (AF)-ও ধরা পড়ে, যা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের একটি অবস্থা এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। ওষুধের মাধ্যমে এই সমস্যার চিকিৎসা করা হয় এবং পরে তাঁকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি দেওয়া হয়। পুরো সময় জুড়ে নিউরোলজি, জেনারেল মেডিসিন এবং কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকরা তাঁর ওপর নিবিড় নজর রাখেন।
ড. নির্মাল্য রায় বলেন, "বড় রক্তনালীর বাধ্যজনিত অ্যাকিউট ইস্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল প্রম্বেক্টমি বর্তমানে অন্যতম কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি। এই রোগীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ধমনী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ রিক্যানালাইজেশন করতে পারা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, যা তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থতায় নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে৷’’