4 বছরের যন্ত্রণা শেষে ফিরল হাসি, হুগলির তরুণীর ঠোঁটে বিরল টিউমারের অস্ত্রোপচার
নীচের ঠোঁটের একাধিক রক্তনালীতে বিকৃতি ৷ জন্মগত সমস্যা ধীরে ধীরে টিউমারের রূপ নেয় ৷
Published : July 18, 2026 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: দীর্ঘ চার বছর ধরে মুখে মাস্ক পরে কাটত দিন ৷ নীচের ঠোঁটে রক্তনালিতে হওয়া বিরল টিউমারের কারণে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, খাওয়া এমনকি মুখ বন্ধ রাখাও ছিল অত্যন্ত কঠিন ৷ লালা পড়ত অনবরত ৷ শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি সামাজিক অস্বস্তি ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজেকে কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখে দিয়েছিলেন হুগলির শ্রীরামপুরের 18 বছরের এক তরুণী ৷ অবশেষে জটিল পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর নীচের ঠোঁটের বিশাল টিউমার সফলভাবে বাদ দেওয়া গিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে নতুন করে ঠোঁটকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকেরা ৷ বর্তমানে তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন ৷
চিকিৎসকদের কথায়, প্রথমে নীচের ঠোঁটে একটি ছোট ক্ষতচিহ্নের মতো দেখা দিলেও সময়ের সঙ্গে সেটি ক্রমশ বড় হতে থাকে ৷ কয়েক বছরের মধ্যে সেটি প্রায় 7 সেন্টিমিটার × 7 সেন্টিমিটার আকারের বিরল ভাসকুলার ম্যালফরমেশন বা জন্মগত রক্তনালির বিকৃতি থেকে টিউমার হয় তরুণীর ৷ টিউমারটি প্রায় নীচের পুরো ঠোঁট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় ওই তরুণী মুখ পুর বন্ধ করতে পারতেন না ৷ সব সময় লালা পড়ত, খাবার মুখ থেকে বেরিয়ে যেত এবং কথা বলাও হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত কষ্টকর ৷ এর জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ওই তরুণী ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত চার বছরে একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ৷ বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এমআরআই-এর মাধ্যমে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হন যে এটি সাধারণ টিউমার নয়, বরং জন্মগত রক্তনালির বিরল বিকৃতির কারণে টিউমার তৈরি হয় ৷ টিউমারটি অসংখ্য অস্বাভাবিক রক্তনালি দিয়ে তৈরি হওয়ায় অস্ত্রোপচারের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের আশঙ্কা ছিল ৷ ফলে অপারেশনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করে সম্পন্ন করতে হয়েছে ৷
অস্ত্রোপচারে প্রথমে সম্পূর্ণ টিউমার এবং নীচের ঠোঁটের আক্রান্ত অংশ বাদ দেওয়া হয় ৷ পরে সেখানে প্লাস্টিক সার্জারি করে পুনরায় ঠোঁট তৈরি করতে হয় ৷ তবে, চিকিৎসকদের কাছে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ অস্ত্রোপচার করে টিউমার বাদ দেওয়ার পর এমনভাবে ঠোঁট পুনর্গঠন করতে হয়েছে, যাতে রোগী আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে, কথা বলতে এবং মুখ বন্ধ করতে পারেন ৷ একই সঙ্গে ঠোঁটের স্বাভাবিক আকৃতি ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে হয়েছে ৷
এই পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচারে রোগীর হাতের সামনের অংশ থেকে টিস্যু ও রক্তনালী নিয়ে নতুন ঠোঁটের ভেতরের অংশ তৈরি করা হয় ৷ পাশাপাশি হাতের একটি টেনডন ব্যবহার করে ঠোঁটকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেওয়া হয়, যাতে মুখ বন্ধ রাখতে সুবিধা হয় এবং লালা পড়ার সমস্যা কমে ৷ পরে মুখের ভিতরের অংশের টিস্যু বা কোষ ব্যবহার করে ঠোঁটের গোলাপি অংশ পুনর্গঠন করা হয় ৷ উন্নত মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে ঠোঁটের কার্যকারিতা ও স্বাভাবিক গঠন—দু’টিই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন চিকিৎসকরা ৷
এই অস্ত্রোপচারের নেতৃত্বদানকারী প্লাস্টিক সার্জেন চিকিৎসক অখিলেশ কুমার আগরওয়াল বলেন, "পুনর্গঠনমূলক প্লাস্টিক সার্জারির উদ্দেশ্য কেবল রোগের চিকিৎসা নয়, একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবন, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া ৷ এটি অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচার ছিল ৷ টিউমারটি প্রায় পুরো নীচের ঠোঁট জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ঝুঁকিও ছিল ৷ টিউমার সম্পূর্ণ অপসারণের পর এমন একটি ঠোঁট তৈরি করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, যা দেখতে যেমন স্বাভাবিক হবে, তেমনই কার্যকরও হবে ৷ মাইক্রোসার্জারি, টেনডনের সহায়তা এবং স্থানীয় টিস্যুর সমন্বয়ে আমরা সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি ৷ এখন রোগীকে স্বাভাবিকভাবে হাসতে, খেতে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের সামনে আসতে দেখে আমাদেরও ভালো লাগছে ৷"
অস্ত্রোপচারের পর প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন ওই তরুণী ৷ বর্তমানে তিনি স্বাভাবিকভাবে খাবার খেতে পারছেন, মুখ থেকে খাবার বা তরল বেরিয়ে যাওয়ার সমস্যা নেই এবং ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাচ্ছেন ৷ যদিও, সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ছোট সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে ৷ তবুও চিকিৎসকদের মতে তাঁর সুস্থতার অগ্রগতি অত্যন্ত ইতিবাচক ৷
তরুণীর বাবা বলেন, "ছোটবেলা থেকেই মেয়ের ঠোঁটে সমস্যাটি ছিল ৷ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটি ক্রমশ বড় হতে থাকে ৷ বহু হাসপাতালে ঘুরেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ৷ তাঁর কথায়, "প্রতিদিন মেয়ের শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রণা দেখতে হয়েছে ৷ এখন আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে পারছে, হাসতে পারছে এবং নতুন করে জীবন শুরু করার সাহস পেয়েছে ৷ চিকিৎসকদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ ৷"