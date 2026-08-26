লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা ! মৃত 1, গুরুতর আহত 3

লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা ! মৃত 1, গুরুতর আহত 3
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা গাড়ির ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু এক তরুণীর ৷
Published : August 26, 2026 at 1:31 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 অগস্ট: সকাল সকাল লাটাগুড়ির জঙ্গলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ লাটাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি ৷ ঘটনাস্থলেই তিতলি রায় (18) নামে এক তরুণী প্রাণ হারান ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজনকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ পরে সেখান থেকে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির এনজেপি সংলগ্ন এলাকার চারজন বাসিন্দা শান সরকার (20), রাহুল দাস (21), ইশা মুখোপাধ্যায় (21) এবং তিতলি রায় (18) খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে লাটাগুড়ির দিকে ঘুরতে আসেন ৷ পরবর্তীতে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে, ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিতলি রায় নামে ওই তরুণী ৷
স্থানীয়দের দাবি, গাড়িটি তীব্র গতিতে লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তা ধরে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি গাছে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সামনের দিকে পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ তাঁরাই প্রথমে গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধার করেন ৷ পরে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷
সেখান থেকে রাহুল দাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় রেফার করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ অন্যদিকে শান সরকার এবং ইশা মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷ মৃত তিতলি রায়ের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
দুর্ঘটনা নিয়ে আহত শান সরকার বলেন, "সকাল থেকে আমি ড্রাইভ করছিলাম ৷ সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর ফেরার পথে কিছুটা ঘুম পাওয়ায় আমি রাহুলকে ড্রাইভ করতে বলি, আর তারপরেই এই বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷" ড্রাইভিং সিটে থাকা রাহুল ঘুমের ঘোরেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে করছেন শান ৷ তবে, এই চারজন সকালে শিলিগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি পৌঁছান, নাকি রাতে তাঁরা লাটাগুড়িতে এসেছিলেন এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ৷ গাড়িতে থাকা আরোহীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ তবে, সেই বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ৷ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷