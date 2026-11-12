খুনের আগে তরুণীকে বেধড়ক মারধর ! বরানগর হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য ​ময়নাতদন্তের রিপোর্টে

খুনের আগে তরুণীকে বেধড়ক মারধর ! বরানগর হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য ময়নাতদন্তের রিপোর্টে
Baranagar murder case: পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এক সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা হয়েছে । তার খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে ।
Published : November 12, 2026 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বরানগরে তরুণী হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড় ! প্রাথমিক তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । পুলিশ সূত্রের দাবি, খুন করার আগে 26 বছরের ওই তরুণীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল । এমনকী, ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত কিংবা পর পর ঘুষি মেরে তাঁর মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে ।
মারধরের পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে তরুণীর মাথা দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা । থেকে পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান, এটি কেবল একটি আকস্মিক অপরাধ নয়, বরং অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পিত খুন । এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বরানগর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্তে ইতিমধ্যে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে । সম্ভাব্য সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, মৃত্যুর আগে তীব্র শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন ওই তরুণী । তাঁর মুখের বিভিন্ন অংশের দাগ থেকে মনে করা হচ্ছে, ভারী কোনও বস্তু অথবা এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি মারা হয়ে থাকতে পারে । আঘাতের ধরন দেখে চিকিৎসকদের অনুমান, তরুণীকে জোর করে কোনও দেওয়াল বা ওই জাতীয় কিছুর সঙ্গে ধাক্কা মারা হয়েছিল, যার ফলে তাঁর মুখের ভেতরের অংশ ও সংবেদনশীল জায়গাগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।
তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, খুনের পর তরুণীর মোবাইল ফোনটি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় । শুধু তাই নয়, তরুণীর ফোন থেকে যে শেষ লোকেশন বা স্থান থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালিয়েও অভিযুক্তের কোনও হদিশ পায়নি । এর থেকে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে এবং চোখে ধুলো দিতেই ওই লোকেশনের বিষয়টি আগে থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছিল ।
গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক জায়গার ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ইতিমধ্যেই এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । ওই ব্যক্তির সন্ধানে এবং পুরো ঘটনার নেপথ্যে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চলছে ।
এদিকে তরুণীর এই নির্মম পরিণতিতে এলাকায় গভীর শোক ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । পুলিশ জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই পুরো ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে মূল অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনা হবে ।