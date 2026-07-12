নর্দমার মধ্যে পড়ে বাইক, কিছুটা দূরে জলে যুবকের দেহ উদ্ধার শান্তিপুরে
মৃত যুবকের নাম পরিচয় কিছুই এখনও জানা যায়নি । দেহটি রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে ৷
Published : July 12, 2026 at 11:12 AM IST
শান্তিপুর, 12 জুলাই: নর্দমার মধ্যে পড়ে রয়েছে বাইক ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে জুতো ৷ কিছুটা দূরেই নর্দমার জলেই মাথা চুবানো অবস্থায় মিলল যুবকের দেহ । রবিবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার শান্তিপুর এলাকায় । ছুটির দিনে এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করেছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার গোভাগার মোড়ে পথচারীদের নজরে পরে এই ঘটনা । তাঁরা প্রথমে দেখতে পান, রাস্তার পাশের নর্দমার মধ্যে বাইকটি পড়ে রয়েছে । কিছুটা দূরেই এক যুবকের দেহ পড়ে রয়েছে । তাঁর মাথা নর্দমার মধ্যে অর্থাৎ নর্দমার জলে চুবানো ছিল । খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষজন ঘটনাস্থলে আসেন । ঘটনাস্থলে শান্তিপুর থানার পুলিশ এসে পৌঁছয় ।
পথচারী অসীম সরকার বলেন, "আমি এই রাস্তা দিয়ে হরিপুর যাচ্ছিলাম । তখনই দেখতে পারি কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে । পরবর্তীকালে দেখলাম নর্দমার মধ্যে একটি মোটর বাইক পড়ে রয়েছে এবং তার কিছুটা দূরে ওই একই নর্দমায় এক যুবকের দেহ পড়ে রয়েছে । তারপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ।"
স্থানীয় বাসিন্দা অজয় দাস বলেন, "প্রতিদিনের মতো ঘুম থেকে উঠে আজ রাস্তায় এসেছিলাম । এসে দেখি নর্দমার মধ্যে ওই যুবকের দেহ পড়ে রয়েছে । এরপরেই অন্যান্যদের থানায় খবর দিতে বলি ৷ পুলিশ এসেছে ।"
তবে এখনও ওই যুবকের নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি । পুলিশ যুবকের দেহ এবং ওই বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে । ওই যুবকের দেহ রবিবারই ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । অন্যদিকে এই ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নাকি খুন, তারও তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ ৷ পাশাপাশি ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "সকালে শান্তিপুর থানার পুলিশ একটি ঘটনার খবর পায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবকের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে । পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক উদ্ধার হয় । প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওটা ওই যুবকের বাইক । তবে ওই যুবকের সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না, কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, পাশাপাশি ওই যুবকের নাম পরিচয় জানার জন্য পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে । দেহটি আমরা ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছি ৷ সেই রিপোর্ট হাতে এলে পরিষ্কার করে বোঝা যাবে তার মৃত্যুর কারণ কী ।"