1 কোটির লটারি জেতা যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেত্রী-সহ 2

লটারি পাওয়া টাকায় স্ত্রীর পরামর্শে নতুন বাড়ি তৈরি করছিলেন নিহত যুবক । স্ত্রীও সন্তানসম্ভবা ।

kulti murder case
যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার কুলটিতে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 29 অক্টোবর: মাত্র ছয় মাস আগে 1 কোটি টাকা লটারি পাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার হল রক্তাক্ত অবস্থায় । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটি থানা এলাকায় ৷ যুবককে খুনের অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেত্রী বেবি বাউড়ি-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে কুলটি থানার পুলিশ ।

মৃত যুবকের নাম কার্তিক বাউড়ি (26) ৷ আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর লখিয়াবাদ এলাকার বাসিন্দা তিনি । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে কার্তিক এক কোটি টাকার লটারি জিতেছিলেন । স্ত্রীর পরামর্শে সেই টাকায় নিজের বাড়ি তৈরি করছিলেন কার্তিক । কার্তিকের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা । পাড়া-পড়শি, আত্মীয় পরিজন সবারই দাবি, পরিবার নিয়ে সুখেই ছিলেন কার্তিক ৷ কিন্তু হঠাৎ কী ঘটল ?

খুনের অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেত্রী-সহ 2 (ইটিভি ভারত)

কার্তিকের মায়ের কথায়, "রাত এগারোটার সময় খাবার খেয়ে কার্তিক বেরিয়েছিল, সামনের পাড়া থেকে ঘুরে আসবে বলে । তারপর অনেক রাত পর্যন্ত কার্তিক ফেরেনি । গভীর রাতে আমরা 'চোর-চোর' চিৎকার শুনতে পাই । এরপরে জানতে পারি বরো চেয়ারম্যান বেবি বাউড়ির বাড়ির পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কার্তিক । তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কুলটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।"

kulti murder case
1 কোটি লটারি পাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় কার্তিক বাউড়ির পরিবার সরাসরি আঙুল তুলেছে বেবি বাউড়ির পরিবারের দিকে । তারা কুলটি থানায় বেবি বাউড়ির নামে খুনের অভিযোগ করে । এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই প্রাক্তন তৃণমূল বরো চেয়ারম্যান বেবি বাউড়ি-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে কুলটি থানার পুলিশ । তাঁদের বুধবার আসানসোল আদালতে তোলা হয় ।

যদিও প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান বেবি বাউড়ির দাবি, গভীর রাতে মুখে গামছা বেঁধে কেউ তার বাড়িতে ঢুকেছিলেন । উপর তলায় ঘুমন্ত শিশুদের পাশে পারাপার করার সময় কোনওভাবে তাদের পায়ে পা পড়ে যায় ওই ব্যক্তির । ওই ব্যক্তি কে ছিল তা তারা চিনতে পারেননি । শিশুদের পায়ে পা পড়তেই তারা চিৎকার করে ওঠে । এরপরেই গোটা বাড়ির লোক উঠে যায় । তারা চোর-চোর বলে চিৎকার করতে শুরু করে । ভয়ে ওই ব্যক্তি ছাদ দেখে ঝাঁপ দেয় ।

kulti murder case
ধৃত তৃণমূল নেত্রী বেবি বাউড়ি (নিজস্ব ছবি)

বেবি বাউড়ি বলেন, "ওই ব্যক্তি চুরির উদ্দেশেই আমার বাড়িতে ঢুকেছিলেন । তবে তিনি কে ছিলেন, মুখ বাঁধা ছিল তাই তাঁকে আমি চিনতে পারিনি ।" যদিও চুরির তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছে কার্তিকের পরিবার । তাদের দাবি, মিথ্যে বলছেন বেবি বাউড়ি । যে ছয় মাস আগে এক কোটি টাকা লটারিতে পেয়েছে, সে কেন চুরি করতে যাবে ?

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনানেটের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন বলেন "কার্তিক বাউড়ি নামে একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে । তার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।"

