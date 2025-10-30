গুলি করে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা যুবকের, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন কীভাবে

গুলি করে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা যুবকের, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন কীভাবে
বিজেপির দাবি, শাসকদল বিরোধীদের ভয় দেখানোর জন্য বোমা আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছে ৷ পালটা তৃণমূল গেরুয়া শিবিরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ৷
Published : October 30, 2025 at 4:45 PM IST
মালদা, 30 অক্টোবর: মাথায় গুলি করে জীবন শেষের চেষ্টা করলেন এক যুবক । ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি এলাকায় । গুলিবিদ্ধ তরুণের নাম মহম্মদ মোজাফ্ফর আলি ওরফে আজিম (27) । কীভাবে তাঁর কাছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এল তাই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন ৷
এদিকে, বর্তমানে ওই যুবক মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন । মঙ্গলবার রাতেই অস্ত্রোপচার করে যুবকের মাথা থেকে গুলি বের করা হয়েছে । জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি ধারদেনা ও পারিবারিক বিবাদের কারণে নিজেই নিজেকে গুলি করেছে । ঘটনার তদন্ত চলছে । আমরা একটি পাইপগান উদ্ধার করেছি । কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র এল সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
মোজাফ্ফরের বউদি রেশমা খাতুন বলেন, "আমি ঘরে খাবার খাচ্ছিলাম । হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনতে পাই । ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, দাদা (দেওর) কান ও মাথা হাতে চেপে ধরে শুয়ে রয়েছেন । দাদার হাত সরিয়ে দেখি, মাথায় গুলি লেগেছে । দাদাকে উদ্ধার করে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় । ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় দাদা দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল । সেই কারণেই দাদা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ।"
যুবক যে নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন সেখানকার কর্ণধার এসএন শর্মা বলেন, "মহম্মদ মোজাফ্ফর আলি নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমাদের নার্সিংহোমে ভর্তি হন । দ্রুত আমরা ওই যুবকের চিকিৎসা শুরু করি । মঙ্গলবার সন্ধেয় ওঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে । বর্তমানে ওই রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে । সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার দিকেও নজর দিচ্ছি ।"
এদিকে জেলায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনায় ওই তরুণ নিজেই নিজেকে গুলি করেছে নাকি অন্য কেউ তাঁকে প্রাণে মারতে গুলি চালিয়েছে, সেটা পুলিশি তদন্তে উঠে আসবে । কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে, এত আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কোথা থেকে ? পুলিশ বলছে, এতদিন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । যদি তাই হয়ে থাকে তবে সাধারণ মানুষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছচ্ছে কীভাবে ? আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি, শাসকদল বিরোধীদের ভয় দেখানোর জন্য বোমা আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছে ।"
জেলা তৃণমূলের সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষের কথায়, "পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে । কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এল, আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের সঙ্গে কারা জড়িত রয়েছে সবাই ধরা পড়বে । বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে অশান্তিকর পরিবেশ তৈরি করে ভোট করাতে বাইরের রাজ্য থেকে থেকে দুষ্কৃতী আর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসছে ।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।