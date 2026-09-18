দীর্ঘ ভেন্টিলেশনে শ্বাসনালীতে 70% সংকোচন, ব্রঙ্কোস্কোপিতে সুস্থ 18 বছরের তরুণ
Post-Intubation Stenosis: ডাক্তারদের মতে, দীর্ঘ সময় ইনটিউবেশনে থাকালে রোগীর শ্বাসনালীতে সংকোচন তৈরি হতে পারে । এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল ৷
Published : September 18, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: 2025 সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেশনে থাকতে হয়েছিল মিজোরামের 18 বছরের কলেজ পড়ুয়া লালথাঙ্গাকে (নাম পরিবর্তিত) । মস্তিষ্কে সংক্রমণ বা এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর শ্বাসনালীতে দীর্ঘ সময় টিউব থাকার কারণে পরবর্তী সময়ে তৈরি হয় জটিলতা । ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস নেওয়ার সময় কর্কশ শব্দ বা স্ট্রাইডর শুরু হয় তাঁর । শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, শ্বাসনালীর বিভিন্ন অংশে প্রায় 70 শতাংশ পর্যন্ত সংকোচন তৈরি হয়েছে ।
2025 সালে এনসেফালাইটিসের পাশাপাশি অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই তরুণ । গুরুতর অবস্থায় তাঁকে দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেশনে রাখতে হয় । চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘ সময় ইনটিউবেশনে থাকার ক্ষেত্রে কিছু রোগীর শ্বাসনালীতে পরবর্তীতে সংকোচন তৈরি হতে পারে । লালথাঙ্গার ক্ষেত্রেও সেই কারণেই পোস্ট-ইনটিউবেশন স্টেনোসিস তৈরি হয় বলে চিকিৎসকরা জানান ।
এরপর মিজোরাম এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেন পরিবারের সদস্যরা । বড় অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হলেও আগের অসুস্থতার সময় দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার অভিজ্ঞতার কারণে ফের অস্ত্রোপচার করাতে কিছুটা দ্বিধায় ছিল পরিবার । পরে তাঁকে মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের পালমোনোলজি বিভাগে রেফার করা হয় ।
হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, শ্বাসনালীর বিভিন্ন স্তরে প্রায় 70 শতাংশ সংকোচন রয়েছে । বড় অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে মিনিমালি ইনভেসিভ ব্রঙ্কোস্কোপিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা । ড. অংশুমান মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ব্রঙ্কোস্কোপের মাধ্যমে সংকুচিত অংশে পৌঁছে ইলেক্ট্রোকটারি নাইফ দিয়ে তা খুলে দেওয়া হয় । এরপর বেলুনের সাহায্যে শ্বাসনালীটি প্রসারিত করা হয় । চিকিৎসায় রক্তক্ষরণের পরিমাণও ছিল অত্যন্ত কম ।
চিকিৎসার পরের দিন করা ব্রঙ্কোস্কোপিতে দেখা যায়, শ্বাসনালীটি ভালোভাবে প্রসারিত রয়েছে । স্ট্রাইডর ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে শুরু করেন ওই তরুণ । স্থিতিশীল অবস্থায় পরের দিনই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় । ফলো-আপেও তাঁর শ্বাসকষ্ট বা স্ট্রাইডর ফিরে আসেনি বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে ।
এই চিকিৎসা প্রসঙ্গে ড. অংশুমান মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই তরুণ রোগী ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেশনে থাকা-সহ অত্যন্ত কঠিন একটি চিকিৎসা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন । দীর্ঘ সময় ইনটিউবেশনে থাকলে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে শ্বাসনালীতে স্টেনোসিস বা সংকোচন তৈরি হতে পারে । এই রোগীর ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল । শ্বাসনালীর বিভিন্ন স্তরে প্রায় 70 শতাংশ সংকোচন ছিল । ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে ইলেক্ট্রোকটারি ব্যবহার করে সংকুচিত অংশগুলি খুলে দেওয়া হয় এবং পরে বেলুনের সাহায্যে শ্বাসনালীটি প্রসারিত করা হয় । খুব কম রক্তক্ষরণ এবং অল্প সময়ের হাসপাতাল-বাসের মধ্যেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে ।’’
ছেলের চিকিৎসা নিয়ে তাঁর বাবা বলেন, ‘‘2025 সালে ও যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, তার পর আবার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে এবং আইসিইউ-তে থাকতে হতে পারে শুনে আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । মিজোরাম ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েছিলাম । হাসপাতালে এসে আমরা পুরো বিষয়টি বুঝতে পারি এবং অন্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতির কথা জানতে পারি । ওকে আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে দেখে আমাদের অনেকটাই স্বস্তি হয়েছে ।’’
চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে শ্বাসনালীতে সংকোচন তৈরি হওয়া একটি পরিচিত জটিলতা । দ্রুত সঠিকভাবে সমস্যা শনাক্ত করা গেলে কিছু ক্ষেত্রে বড় অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে ব্রঙ্কোস্কোপির মতো মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতিতেও চিকিৎসা করা সম্ভব ।
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