300 ফুটের টাওয়ার থেকে নামার শর্ত 'পোস্ত-কুমড়ো ভাজা'! ড্রোন উড়িয়ে যুবকের মন বুঝল পুলিশ

300 ফুটের টাওয়ার থেকে নামার শর্ত 'পোস্ত-কুমড়ো ভাজা'! ড্রোন উড়িয়ে যুবকের মন বুঝল পুলিশ
পুলিশ ভেবেছিল যুবক হয়ত আকাশ ছুঁতে চেয়েছেন বা কোনও গভীর বিরহে আছেন, কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হতেই তিনি তাঁর দাবির কথা জানান ৷
Published : September 3, 2026 at 8:25 AM IST
শিলিগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: যেন থ্রিলার ছবির শুটিং ৷ প্রায় 300 ফুট উঁচু মোবাইল টাওয়ারে চোখ যেতেই দেখা গেল এক যুবক তাতে চড়ে বসেছে ৷ বুধবার এমনই ঘটনার সাক্ষী শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ৷ সেখানে বিএসএনএলের দীর্ঘ কয়েক দশকের পুরনো টাওয়ারের মাথা থেকে যুবককে নামাতে হিমশিম খেতে হল পুলিশ, দমকল বিভাগকে।
লাল-গেরুয়া জামা গায়ে টাওয়ারের মগডালে উঠে পা ঝুলিয়ে দিব্যি শহর দেখছিলেন সেই যুবক ৷ যেন কোনও মাল্টিপ্লেক্সের ব্যালকনিতে বসে সিনেমা উপভোগ করছেন ! বিষয়টি বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই মাথায় যেন বাজ পড়ে ৷ খবর পেয়ে দমকল, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী হাজির মাঠে । গোটা শহর তখন একশো আশি ডিগ্রি ঘাড় ঘুরিয়ে বিকেলের আকাশ পানে তাকিয়ে ।
বিড়ম্বনা শুরু হল উদ্ধারকাজ নিয়ে । 300 ফুট ওপরে বসা যুবকের মানসিক অবস্থা বুঝতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট অবশেষে ওড়ালো ড্রোন । পুলিশ ভেবেছিল যুবক হয়ত আকাশ ছুঁতে চেয়েছেন বা কোনও গভীর বিরহে আছেন, কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হতেই তিনি খোলসা করলেন মূল দাবি ।
প্রেম বা সম্পত্তি নয়, টাওয়ার থেকে নামার বিনিময়ে তাঁর একমাত্র আবদার—'পোস্ত দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো ভাজা' ! এমন অভিনব বায়না শুনে হাঁ পুলিশ! একে একে সব প্ল্যান ফেল করায় দমকল আর বিপর্যয় মোকাবিলা দল যখন হাত কামড়াচ্ছে, তখনই দেবদূতের মতো আবির্ভূত হলেন শহরের পর্বতারোহী নিহাল সরকার ও তাঁর অ্যাডভেঞ্চার টিম ।
তিনি পুলিশকে সোজা জানালেন, পাহাড়ে চড়া তাঁর অভ্যাস, টাওয়ারে ওঠা তো স্রেফ ডালভাত । প্রশাসনও আর দেরি না করে অম্লানবদনে সবুজ সংকেত দিয়ে দিল । সিভিল ডিফেন্সকে সঙ্গে নিয়ে নেহাল তড়িঘড়ি বিএসএনএল টাওয়ার বেয়ে পৌঁছে গেলেন সেই যুবকের কাছে । উপরে গিয়ে খোশগল্প করে যুবককে নিচে আনার প্রথম পরিকল্পনা অবশ্য জলে গেল । কারণ, যুবক তখন পোস্ত-কুমড়োর পর আবার চপার কিংবা হেলিকপ্টারে চড়ে চক্কর কাটতে চাইছিলেন ! অবস্থা বুঝে পর্বতারোহী নেহাল ঝটপট 'প্ল্যান-বি' প্রয়োগ করেন । কোনও কথা না বাড়িয়ে ওই কাল্পনিক চপার-যাত্রীকে একপ্রকার স্ট্রেচারে শক্তপোক্তভাবে বেঁধে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে নামানো শুরু হল নিচের দিকে ।
টানা চার ঘণ্টা নাটকীয় লড়াইয়ের পর অবশেষে নিরাপদে মাটিতে ল্যান্ড করলেন পোস্ত-প্রেমী যুবক । তাঁকে চটজলদি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য ।
অন্যদিকে, এত বড় ও প্রাচীন টাওয়ারে কীভাবে একজন ব্যক্তি 300 ফুট উঁচুতে উঠে পায়ের উপর পা তুলে বসে রইলেন, তা নিয়ে দফতরগুলির মধ্যে দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে । এসিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যুবকের পরিচয় জানার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ তবে, এত কিছুর মাঝে শিলিগুড়িবাসীর কৌতূহলে-মেডিক্যাল থেকে ফিরে শেষমেশ যুবকের পাতে পোস্ত-কুমড়ো ভাজা জুটল তো ?