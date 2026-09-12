স্নান করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও যুবক ! উদ্ধারকার্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দল
Andal Young Man Missing: শুক্রবার থেকে নিখোঁজ দিনমজুর সন্দীপ বাউড়ি ৷ উদ্বেগে পরিবারের লোকেরা ৷
Published : September 12, 2026 at 2:32 PM IST
অণ্ডাল, 12 সেপ্টেম্বর: ইসিএলের পরিত্যক্ত কুয়ারিতে (বন্ধ হয়ে যাওয়া জলপূর্ণ কয়লা খনি) স্নান করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও যুবক । নিখোঁজের নাম সন্দীপ বাউড়ি (37) ৷ তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার অণ্ডালের পিওর জামবাদ এলাকার বাসিন্দা ৷ শনিবার ভোরবেলা থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দল গভীর কুয়ারিতে তাঁর খোঁজ চালিয়েও পায়নি ওই যুবককে । এদিকে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের । পুলিশের দাবি, শুধু কুয়ারিতেই নয়, রহস্যজনকভাবে উধাও যুবকের খোঁজে অন্য জায়গাতেও চলছে তল্লাশি ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকে নিখোঁজ সন্দীপ দিনমজুরির কাজ করতেন ৷ প্রায় সকালে কুয়ারিতে স্নান করে ওই পথেই কাজে চলে যেতেন তিনি । শুক্রবারও ঠিক সেটাই হয়েছিল বলে পরিবারের লোকেরা মনে করেছিলেন । কিন্তু রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি না ফেরায় চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় । মৌখিকভাবে জানানো হয় পুলিশকেও ৷ এলাকার বয়স্ক কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, তাঁরা শুক্রবার বিকেলে পুকুর পাড়ে সন্দীপের সাইকেল ও গামছা দেখতে পেয়েছেন । এরপরেই খবর যায় সন্দীপের বাড়িতে । কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি । রহস্যজনকভাবে সন্দীপের এই অন্তর্ধান ভাবাচ্ছে সকলকে ।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গভীর কুয়ারিতে স্নান করতে নেমেই তলিয়ে গিয়েছেন সন্দীপ । সেই কারণেই পুলিশ ও বিশেষ উদ্ধারকারী দল তল্লাশি শুরু করেছে । শনিবার ভোর থেকে চিরুনি তল্লাশি চালানো হলেও সন্দীপের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ ওই পুকুরে তাঁর খোঁজ না মেলার কারণে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে ।
নিখোঁজ যুবকের আত্মীয় ভৈরবী বাউড়ি বলেন, "শুক্রবার সকালে স্নান করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি সন্দীপ । তাঁর সাইকেল কুয়ারির পাড়ে পাওয়া যায় । দিনমজুরের কাজ করতেন সন্দীপ । রাত অবধি বাড়ি না ফেরার কারণে সবাই তাঁর খোঁজ শুরু করে । শনিবার সকাল থেকে কুয়ারিতে খোঁজ চলছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ।"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, " সবরকমভাবে সন্দীপের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছি । বিপর্যয় মোকাবিলা দল কাজ করছে ।" সন্দীপের রহস্যজনক নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এলাকার মানুষও চিন্তিত ৷ সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, সামান্য এক দিনমজুর গেলেন কোথায়?