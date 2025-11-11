পরকীয়া সম্পর্ককে স্বীকৃতি ! বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন যুবক

পরকীয়া সম্পর্ককে স্বীকৃতি ! বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন যুবক
তাঁদের সাত বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের চারহাত এক করালেন যুবক ৷
সাঁইথিয়া, 11 নভেম্বর: ডাকা হয়নি কোনও পঞ্চায়েত ৷ দশজন লোককে ডেকে স্ত্রীকে হেনস্তাও করেননি ৷ বরং স্বীকৃতি দিয়েছেন স্ত্রীর পরকীয়াকে ৷ বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর প্রেম ! জানতে পেরে সেই বন্ধুর সঙ্গেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়ায় ৷
জানা গিয়েছে, বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাপি মণ্ডল । তাঁর সঙ্গে আজ থেকে 9 বছর আগে 2017 সালে বিয়ে হয়েছিল তারাপীঠের বাসিন্দা পঞ্চমী মণ্ডলের । দু'জনের বছর সাতের একটি পুত্রসন্তানও আছে ৷ বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই দু'জনের মধ্যে শুরু হয় দাম্পত্যকলহ, যা মাস আটেক আগে ব্যাপক আকার ধারণ করে ৷ এরপরেই পঞ্চমী নিজের বাপের বাড়িতে চলে যান ও স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা রুজু করেন ৷
অভিযোগ, দাম্পত্যকলহের আবহেই স্বামী বাপি মণ্ডলের বন্ধু জিৎ কুমার মির্ধার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন পঞ্চমী । জিতের বাড়ি সাঁইথিয়া পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ বাপি জানতে পারেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স দেবেন ৷ এরপরেই তিনি পঞ্চমীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পরিবারের তরফে জানানো হয়, মেয়ের সিদ্ধান্তই তাদের সিদ্ধান্ত । এদিন, সাঁইথিয়া বাইপাসের কাছে নিজের স্ত্রী ও বন্ধুকে একসঙ্গে দেখতে পান বাপি ৷ তাঁদের সংশ্লিষ্ট সতীপীঠের অন্যতম নন্দকেশরী মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন বাপি মণ্ডল ।
অর্থাৎ, নিজের স্ত্রীকে বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে চার হাত দাঁড়িয়ে থেকে এক করে দেন যুবক ৷ বিয়ে দেওয়ার পর সাঁইথিয়া থানায় যান সকলে ৷ উভয়ের মধ্যে শর্ত হয়, বাপি মণ্ডলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার করে নেবেন পঞ্চমী ৷ আর তাঁদের সাত বছরের সন্তান বাবার কাছেই থাকবে ৷ তবে যে কারণেই বিয়ে হোক এদিন অন্যরকম এক ঘটনার সাক্ষী থাকল সাঁইথিয়ার শহরবাসী । আর এই বিয়ে নিয়ে জোর চর্চা চলছে জেলাজুড়েই ৷
বাপি মণ্ডল বলেন, "কয়েক মাস ধরেই আমাদের মধ্যে অশান্তি চলছিল ৷ রবিবার আমি জানতে পারি আমার বউ আমাকে ডিভোর্স দেবে ৷ আমি দুই পরিবারের সঙ্গেই কথা বলি ৷ এরপর এদিন ওদের দুজনকে এক সঙ্গে ধরি এবং নন্দকেশরী মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিই ৷ তারপর থানায় নিয়ে যাই, লিখিত দিই ৷ যেহেতু দুজনেই সাবালক তাই ওরা সিদ্ধান্ত নিতেই পারে ৷ তবে আমার সন্তান আমার কাছে থাকবে ৷"