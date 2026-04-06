বাবার হাত ছাড়িয়ে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ যুবকের ! ব্যস্ত সময়ে ফের ব্যাহত পরিষেবা

বাবার হাত ছাড়িয়ে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ যুবকের ! ব্যস্ত সময়ে ফের ব্যাহত পরিষেবা
একদম সুস্থ স্বাভাবিকভাবে উদ্ধার করা হয় যুবককে ৷ তাঁকে চেকআপের জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
Published : April 6, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: দু'দিনের মাথায় ফের মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটল ৷ যার ফলে দিনের ব্যস্ত সময়ে আবারও ব্যাহত হল মেট্রো পরিষেবা । ব্লু লাইনের এমজি রোড মেট্রো স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে ৷
কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, সোমবার বেলা 11টা 35 মিনিটে নর্থ সাউথ করিডোরের এমজি রোড স্টেশনের ডাউন লাইনে এক যুবক চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন । যুবকের বয়স 22 বছর ৷ ছেলেটির মানসিকভাবে কোনও সমস্যা রয়েছে ৷ তাঁকে তাঁর বাবা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তখনই বাবার হাত ছাড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন যুবক ৷ কিন্তু যুবকটিকে একদম সুস্থ স্বাভাবিকভাবে উদ্ধার করা হয় ৷ এরপরে পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মেডিক্যাল কলেজে চেকআপ করানো হয় ।
যদিও এই ঘটনার জেরে ব্লু লাইনে মেট্রো চলাচল আংশিকভাবে বন্ধ থাকে । সেসময় ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত এবং অন্যদিকে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হয় । মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে ঝাঁপ দেওয়া যুবককে উদ্ধারে দ্রুত পৌঁছে যান মেট্রোর কর্মীরা । লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে উদ্ধার করেন আরপিএফ এবং মেট্রো কর্মীরা ।
শনিবার দুপুরেও কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ৷ নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মাঝবয়সি এক ব্যক্তি ৷ পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপরে ফের সোমবারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অফিস টাইমে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা । গরমে গন্তব্যে পৌঁছতে যাত্রীদের প্রথম পছন্দ হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেট্রোরেল । তাই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় নাকাল হন সকলে । যদিও যুবককে উদ্ধার করে 12টা 5 মিনিট থেকে ফের ব্লু লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে বলে দাবি মেট্রোরেলের ৷
'আত্মহত্যা' কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।