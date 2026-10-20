লাল ধুতি-গেঞ্জি পরা আদিবাসী যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার জঙ্গলে ! অষ্টমীর রাতে শোরগোল
Body Recovery: রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন যুবক ৷ পরে জঙ্গলে থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷
Published : October 20, 2026 at 11:28 AM IST
দুর্গাপুর, 20 অক্টোবর: পরনে লাল ধুতি ও সাদা গেঞ্জি । গলায় প্যাঁচানো লাল রঙের কাপড় । হাঁটু মোড়া অবস্থায় গাছ থেকে ঝুলছে দেহ । পা ঠেকে রয়েছে মাটিতে । এমনই রহস্যজনকভাবে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার গড় জঙ্গলের শ্যামরূপা মন্দির সংলগ্ন জঙ্গলে ।
অষ্টমীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় । মৃত যুবকের নাম লক্ষ্মীরাম মাণ্ডি । বয়স 33 বছর ৷ কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাল এলাকার বাসিন্দা তিনি । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা বলেন, "এটা চরম পদক্ষেপ নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু তা বোঝা যাবে ময়নাতদন্তের পর । আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছি ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান লক্ষ্মীরাম মাণ্ডি । এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । পরিচিতদের বাড়ি-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর খোঁজখবর শুরু হয় । খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি ।
তারপর সোমবার শ্যামরূপা মন্দির সংলগ্ন জঙ্গলে এক যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা । কাছে গিয়ে দেহটি দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । লক্ষ্মীরাম মাণ্ডিকে চিহ্নিত করে পরিবার ৷ খবর দেওয়া হয় কাঁকসার মলানদিঘি পুলিশ ফাঁড়িতে । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে । পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
এই ঘটনা কেন ঘটল, চরম পদক্ষেপ নাকি মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই পরিষ্কার হবে মৃত্যুর কারণ । তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পুজোপাঠ করার পরেই এই ঘটনা ঘটেছে । পুজোর সময় আদিবাসী যুবক লক্ষ্মীরাম মাণ্ডির মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায় ৷ বাড়ির ছেলেকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার ৷ সকলেই ঘটনার পিছনের কারণ জানতে উৎসুক ৷