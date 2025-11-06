লিভ-ইন পার্টনার চলে যেতেই যুবকের দেহ উদ্ধার ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে, 'রহস্যময়ী'র খোঁজে পুলিশ

লিভ-ইন পার্টনার চলে যেতেই যুবকের দেহ উদ্ধার ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে, 'রহস্যময়ী'র খোঁজে পুলিশ
কে ওই মহিলা? কেন লিভ-ইন পার্টনার চলে যেতেই তিনি যুবকের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে মৃতের কী সম্পর্ক ? উত্তর খুঁজছে লেক থানার পুলিশ ।
Published : November 6, 2025 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: ঢাকুরিয়ার এক অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল যুবকের দেহ । মৃতের নাম শুভাশিস চক্রবর্তী । জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে চাকরি হারিয়েছিলেন তিনি । তারপর থেকে লিভ-ইন পার্টনারের বেতনের টাকাতেই চলছিল দু'জনের সংসার ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সব দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত হচ্ছে । এখনই কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, আর্থিক অনটন ও সম্পর্কের অশান্তি নিয়ে যুগলের মধ্যে চলছিল টানাপোড়েন । শনিবার রাতে সেই অশান্তি চরমে ওঠে বলে জানা গিয়েছে । এরপর লিভ-ইন-পার্টনার নিজের পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে যান । ওই রাতের পর থেকেই শুভাশিসের আর কোনও খোঁজ মেলেনি । টানা তিন দিন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ জাগে প্রতিবেশীদের ।
বুধবার বিকেলে ফ্ল্যাট থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করলে খবর দেওয়া হয় পুলিশে । দরজা ভেঙে পুলিশ ডাইনিং স্পেস থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে শুভাশিস চক্রবর্তীর দেহ । ঘটনাস্থল থেকেই একটি নোট উদ্ধার হয়েছে । প্রাথমিকভাবে অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মানসিক অবসাদ থেকেই নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন শুভাশিস । তবে তদন্তে নতুন মোড় এনেছে এক 'রহস্যময়ী' নারী ।
সূত্রের খবর, শনিবার রাতে লিভ-ইন পার্টনার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর আরও এক মহিলা এসেছিলেন ওই ফ্ল্যাটে । কে তিনি ? কেন এসেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে শুভাশিসের সম্পর্ক কী ? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে লেক থানার পুলিশ ।
ইতিমধ্যেই মৃতের লিভ-ইন পার্টনারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক অনিশ্চয়তা, সম্পর্কের অশান্তি এবং ওই অচেনা মহিলার উপস্থিতি, সব মিলিয়ে ঘটনাটি নিজেই চরম পদক্ষেপ নেওয়ার নাকি খুন করা হয়েছে যুবককে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে ।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।