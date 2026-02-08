স্ত্রীর চোখের সামনে টেনে নিয়ে গেল বাঘ, সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

স্ত্রীর চোখের সামনে টেনে নিয়ে গেল বাঘ, সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের
স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের জঙ্গলে ৷ আর তখনই হঠাৎ আক্রমণ করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷
Published : February 8, 2026 at 6:08 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 8 ফেব্রুয়ারি: সুন্দরবনের জঙ্গল আবারও কেড়ে নিল এক তরতাজা প্রাণ । দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের কলস দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন যুবক ৷ বাঘের আক্রমণে মর্মান্তিক মৃত্যু হল তাঁর । স্ত্রীর চোখের সামনেই বাঘ তাঁকে টেনে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে চলে যায় বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম জীবন ভক্তা (36) ৷ তাঁর বাড়ি জি-প্লটের সত্যদাসপুর এলাকায় । প্রায় চার বছর আগে রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রপ্রস্থ আদিবাসী কলোনিতে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে শুরু করেন তিনি । সংসারে রয়েছেন স্ত্রী দুর্গা ভক্তা এবং দুই নাবালক সন্তান । অভাবের সংসার চালাতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত জঙ্গলে কাঁকড়া ও মাছ ধরতে যেতেন দম্পতি ।
গত বৃহস্পতিবার প্রায় দশজন মৎস্যজীবীর সঙ্গে কলস দ্বীপের পশ্চিম চরে কাঁকড়া ধরতে যান জীবন ও দুর্গা । শুক্রবার সন্ধ্যার মুখে দু'জনে পাশাপাশি কাজ করছিলেন । সেই সময় আচমকাই জঙ্গলের দিক থেকে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের উপর । দুর্গার চোখের সামনেই বাঘ স্বামীকে কামড়ে টেনে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায় । স্ত্রীর আর্ত চিৎকারে সঙ্গীরা ছুটে এলেও ঘন জঙ্গল ও বাঘের ভয়ে কেউ এগোতে পারেননি ।
রবিবার দুপুরে সাহস করে কয়েকজন জঙ্গলের ভেতর খোঁজ শুরু করলে একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় । সেটিই ছিল জীবন ভক্তার দেহ । পরে নৌকায় করে দেহ নিয়ে তাঁকে আসা হয় পাথরপ্রতিমায় । খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর চরে ভিড় জমান স্থানীয় মানুষজন । পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে । এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃতের স্ত্রী ও দুই ছোট সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সরকার যেন দ্রুত আর্থিক সাহায্য ও স্থায়ী সহায়তার ব্যবস্থা করে ।
স্থানীয় বাসিন্দা তরুণকুমার দাস বলেন, "জীবন জীবিকার টানে জীবন ভক্তা-সহ এলাকার বেশ কয়েকজন বৃহস্পতিবার কাঁকড়া ধরার জন্য কলস জঙ্গলের কাছে গিয়েছিল ৷ সেই সময় স্ত্রীর সামনে থেকে বাঘ জীবনকে তুলে নিয়ে যায় । এরপর আমরা ভোরবেলা জঙ্গলে যাই এবং দুপুরের মধ্যে জীবনের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে আসি ৷ পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ বিষয় জানানো হয়েছে । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সরকারি সাহায্য পেলে জীবনের পরিবারটি বাঁচবে ।"
মৃতের শাশুড়ি সারি ভক্তা বলেন, "মেয়ে জামাই কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল ৷ সেই সময় বাঘ জামাইকে আক্রমণ করে এবং জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় । এরপর এলাকাবাসীরা জঙ্গল থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আসে । সরকার যদি মেয়েকে কিছু সাহায্য করে ভালো হয় ৷ দুটো ছোট বাচ্চা আছে মেয়ের ৷"
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার এডিএফও পার্থ মুখোপাধ্য়ায় বলেন, "পাথরপ্রতিমা এক মৎস্যজীবী কাঁকড়া ধরতে জঙ্গলে গিয়েছিল ৷ সেই সময় একটি বাঘ ওই মৎস্যজীবীর উপর আক্রমণ করে বলে এমনটাই শোনা যাচ্ছে । গ্রামবাসীরা জঙ্গল থেকে ওই মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করেছে ৷ মৃত মৎস্যজীবীর নাম জীবন ভক্তা । ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রায়দিঘি রেঞ্জ অফিসের আধিকারিকরা সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছেন এবং পরিবারের সঙ্গে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও কথা বলছে ।"
এদিকে সুন্দরবনে জীবিকার তাগিদে জঙ্গলে প্রবেশ করে বারবার প্রাণহানির ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠছে বনাঞ্চলে নিরাপত্তা ও বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা নিয়ে ।