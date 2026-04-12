যেন শোলের বীরু! নাবালিকা প্রেমিকাকে পেতে 60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে চড়লেন যুবক

60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংকের উপরে উঠে যুবক দাবি করতে থাকেন, প্রেমিকাকে এনে দিতে হবে নইলে নীচে ঝাঁপ দেবেন তিনি ৷

প্রেমিকাকে পেতে 60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে চড়ে বসলেন যুবক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 5:41 PM IST

পুরুলিয়া, 12 এপ্রিল: এ যেন বাস্তবের শোলের দৃশ্য । শোলেতে যেমন জলের ট্যাংকের উপর উঠে বাসন্তীকে বিয়ে করার জন্য রাজি করাচ্ছিলেন বীরু । তেমনই এখানেও প্রেমিকাকে পেতে 60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে চড়ে বসলেন 23 বছরের যুবক ৷

রবিবার সকালে নির্বাচনী আবহের মাঝেই এক অন্যরকম দৃশ্যের সাক্ষী থাকল পুরুলিয়া শহরের অদূরে দুলমী এলাকা । এদিন সকালে সেখানে অবস্থিত একটি 60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে উঠে পড়েন স্থানীয় টামনা থানার এক যুবক ৷ যাঁর নাম আব্বাস আনসারি । নিজের প্রেমিকাকে ফিরে না-পেলে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করার হুমকি দিতে থাকেন তিনি ।

মুহূর্তে লোকজন তাঁকে দেখতে ভিড় করেন সেখানে । খবর দেওয়া পুলিশে । পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলের ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা । কিন্তু কোনও কিছুতেই মন গলেনি ওই যুবকের । তিন চার ঘণ্টা ধরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ওই যুবকের পরিবারও । যুবকের বাবা ও ভাই তাঁকে নীচে নেমে আসতে বলেন ৷ তাঁদের কথাতেও আমল দেননি আব্বাস ৷

যুবককে জলের ট্যাংক থেকে নামাতে হিমশিম খেতে হল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে (নিজস্ব ছবি)

পরে ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা আসিফ আনসারি পরিবারের সদস্যদের ফোন থেকে জলের ট্যাংকের উপরে উঠে থাকা ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলেন । তখনও নাছোড়বান্দা আব্বাস ৷ এরপর আসিফ নিজে উপরে গিয়ে ওই যুবককে বোঝান ও নীচে নেমে আসতে রাজি করান । শেষে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দুই সদস্য ওপরে উঠে ওই যুবককে নীচে নামিয়ে আনেন । হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ওই যুবকের পরিবার ও পুলিশ প্রশাসন ।

60 ফুট উঁচু জলের ট্যাংক (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা আসিফ আনসারি বলেন, "সকাল সাতটা নাগাদ খবর পাই একজন যুবক পুরুলিয়া পুরসভা পরিচালিত জলের ট্যাংকের উপর উঠে পড়েছে ৷ তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে আসি ৷ যুবক উপর থেকে নীচে থাকা বাড়ির লোককে ফোনে হুমকি দিতে থাকে ৷ যদি কেউ তাকে নামাতে আসে সে ঝাঁপ দেবে ৷ আমিও ফোনে ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলি ৷ প্রথমে কোনওভাবে সে নীচে নামতে রাজি হচ্ছিল না ৷ পরে অনেক বোঝানোর পর সে আমার কথা শোনে ৷ নীচে নামতে রাজি হয় ৷ তারপরেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাঁকে নামিয়ে আনে ৷"

এদিন ওই যুবককে নামানোর পর তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় । ওই যুবকের বাবা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান । পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন, "23 বছরের ওই যুবক প্রেম সংক্রান্ত কারণে জলের ট্যাংকে উঠে পড়েন । পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন । কোনও লিখিত অভিযোগ না থাকায় তাঁকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । তবে যে মেয়ের সঙ্গে ওই যুবকের প্রেমের সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে ওই মেয়েটি নাবালিকা । যদি ওই মেয়ের পরিবার কোনওরকম অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করবে ।"

