মুখ্যমন্ত্রী না এলে নামব না ! বর্ধমানে রেল ওভারব্রিজের 'বিপজ্জনক' অংশে উঠে হুঁশিয়ারি যুবকের

মুখ্যমন্ত্রী না এলে নামব না ! বর্ধমানে রেল ওভারব্রিজের 'বিপজ্জনক' অংশে উঠে হুঁশিয়ারি যুবকের
স্টেশনের 1 ও 2 নম্বর লাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে রেল সূত্রে ৷
Published : July 18, 2026 at 7:10 AM IST
বর্ধমান, 18 জুলাই: শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বর্ধমান শহরের রেল ওভারব্রিজকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হল। ব্রিজের অত্যন্ত বিপজ্জনক অংশে উঠে পড়লেন যুবক ৷ একবার নয় দু'দুবার ! তাঁকে নামিয়ে আনতে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রশাসন।
প্রথমে সকালের দিকে যুবক ব্রিজে উঠে পড়লে তাঁকে নিরাপদে নামিয়ে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ৷ কিন্তু বিকেলে ফের একই জায়গায় উঠে পড়েন তিনি। এরপর রাত পর্যন্ত চলে টানটান উদ্ধার অভিযান। ব্রিজ থেকে যুবক দাবি করতে থাকেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী না আসা পর্যন্ত তিনি কোনওভাবেই নেমে আসবেন না। শেষমেশ অবশ্য তাঁকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে ৷
ব্রিজের উপর যুবককে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পথচারী, যানবাহনের চালক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ, জেলা পুলিশ, র্যাফ এবং রেল পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। মিঠুন মল্লিক নামে বালুরঘাটের বাসিন্দা ওই যুবককে নেমে আসতে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন উপস্থিত পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ৷ কিন্তু কাজের কাজ হয়নি ৷
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত বর্ধমান স্টেশনের 1 ও 2 নম্বর লাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তার স্বার্থে ওই অংশের হাজার হাজার ভোল্টের ওভারহেড বিদ্যুৎ সংযোগও সাময়িক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর জেলা পুলিশ ও রেল পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
রেললাইনের উপর বিশাল দড়ির জাল পেতে প্রস্তুত রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর যুবক ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দিলে সেই জালের উপরই তিনি পড়ে যান। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। দ্রুত উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি তাঁর মানসিক অবস্থাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনার পর পূর্ব রেলের এই গুরুত্বপূর্ণ ওভারব্রিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। কীভাবে ওই যুবক দু'দুবার ব্রিজের বিপজ্জনক অংশে পৌঁছে গেলেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি সকালে উদ্ধার করার পর কী কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কীভাবে তিনি আবার একই জায়গায় পৌঁছে গেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও চলছে। এই দীর্ঘ উদ্ধার অভিযানের জেরে রেল চলাচল এবং শহরের যানবাহন চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ওভারব্রিজের দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। কৌতূহলী মানুষের ভিড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ধীরে ধীরে ট্রেন ও যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।