ডেকে নিয়ে যাওয়ার পরই যুবকের রহস্যমৃত্যু, বর্ধমানে হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার
পরিবারের দাবি, নিহত যুবক অন্যায়ের শিকার হয়েছেন । দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা ৷
Published : July 29, 2026 at 2:56 PM IST
বর্ধমান, 29 জুলাই: বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল এক যুবকের । মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর মধ্যপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহ । মৃতের নাম তুফান ক্ষেত্রপাল (27) । তিনি বর্ধমান শহরের বেচারহাট এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং একটি মোটরবাইক গ্যারাজে কর্মরত ছিলেন । এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাতে পরিকল্পনা করেই তুফানকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে । ঘটনার পর বর্ধমান থানার পুলিশ তদন্তে নেমে মানিক পোড়েল, সুজয় মণ্ডল আর মানিকের মাকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশের দাবি, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে তুফানের দেহ ।
নিহতের বাবা বাপি ক্ষেত্রপাল বলেন, "আমার ছেলে বড়নীলপুর মোড় এলাকার একটি মোটরসাইকেল গ্যারাজে কাজ করত । কয়েক মাস আগে একটি বাইক মেরামতির জন্য গ্যারাজে রাখা হয়েছিল । কিন্তু মেরামতের খরচ এবং যন্ত্রাংশ কেনার টাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল । সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই সোমবার রাতে বড়বাজার টিন মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজনের সঙ্গে তুফানের বচসা হয় । ওই ঘটনার পরেই মানিক পোড়েল, সুজয় মণ্ডল-সহ কয়েকজন তুফানকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যায় । এরপর তাঁকে একটি বাড়িতে আটকে রেখে মারধর করা হয় ।"
পরিবারের আরও অভিযোগ, রাতভর নির্যাতনের পর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা হয় । মঙ্গলবার খবর পেয়ে তুফানের পরিবারের সদস্যরা তেলিপুকুর মধ্যপাড়ার ওই বাড়িতে পৌঁছন । সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা । শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে পরিবারের দাবি ।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন তুফানের বাবা । তিনি অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, তাঁর ছেলে অন্যায়ের শিকার হয়েছে । তুফানের স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, "একটা দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে । বর্ধমান থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"