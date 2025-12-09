আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী, বাজেয়াপ্ত যুবনেতার বোর্ড লাগানো গাড়ি
বিজেপির দাবি, বাজেয়াপ্ত গাড়ি তৃণমূলের যুব সম্পাদকের । অভিযোগ অস্বাকীর করেছেন তৃণমূলের খড়গপুর নেতৃত্ব ৷
Published : December 9, 2025 at 5:08 PM IST
খড়গপুর, 9 ডিসেম্বর: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ । রবিবার রাতে একটি গাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । সেই গাড়ির সামনে ছিল 'যুব সম্পাদক' লেখা বোর্ড । গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷
ধৃত কি আদৌ কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ? এই অস্ত্র কেন ছিল তাঁর কাছে ? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এদিকে এই ঘটনায় ধৃতকে খড়গপুর আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে একটি সন্দেহজনক গাড়ির গতিবিধির খবর পায় । সেই খবর পেয়ে রাত 10টার সময়ে খড়গপুর শহরের মালঞ্চ এলাকায় অবস্থিত অতুলমণি পলিটেকনিক হাইস্কুলের সামনে ধৃতের গাড়ি আটকায় পুলিশ । এরপরে তল্লাশি করা হয় ওই গাড়িটিতে । সেই সময়ে ভিডিয়োগ্রাফি চালু রাখা হয় । সেই তল্লাশিতে চালকের সিটের নীচ থেকে একটি দেশি একনলা বন্দুক এবং 8 এমএম তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয় ।
এরই সঙ্গে গাড়ির উপরে একটি যুব সম্পাদক লেখা বোর্ড উদ্ধার করে পুলিশ । এরপরে গাড়িটিকে আটক করা হয় । সঙ্গে গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করা হয় । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খড়গপুরের এসডিপিও ধীরজ ঠাকুর এবং খড়গপুর টাউন থানার আইসি পার্থসারথি পাল ঘটনার যাবতীয় তথ্য জানান । যদিও তদন্তের স্বার্থে ধৃতের নাম প্রকাশ্যে আনতে চায়নি পুলিশ ।
খড়গপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীরজ ঠাকুর বলেন, "রবিবার আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, একটি সাদা স্করপিও গাড়ি করে একজন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছে । আমরা খবর পেয়েই পুলিশ টিম নিয়ে হাজির হই এবং ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করি । এরপর তার গাড়ি থেকে আমরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার করেছি । এই ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে জড়িতদের আপনাদের মাধ্যমে এইসব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে বার্তা দেব ।"
তাঁর কথায়, "যদিও গাড়ির মধ্যে যুব সম্পাদকের বোর্ড ছিল বলে আমরা দেখেছি । কোন দলের তা এখনই বলতে পারব না ৷ তদন্তের পর আমরা আপনাদের তা জানাব । তদন্তের স্বার্থে দুষ্কৃতীর নামও আমরা এখনই আপনাদের বলতে পারব না । তবে ধৃত খড়গপুর পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ।"
অন্যদিকে বিজেপির দাবি, ধৃতের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ রয়েছে । বিজেপির জেলা সভাপতি সমিত মণ্ডল বলেন, "শুনলাম, ওই যুবক তৃণমূলের জেলা যুব সম্পাদক । অস্ত্র নিয়ে ঘোরার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশকে সাধুবাদ জানাই । কিন্তু কেন তাঁর নাম প্রকাশ করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে ।"
যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল । তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, "এরকম পদ রয়েছে বলে আমার জানা নেই । তবে পুলিশ তাদের কাজ করবে । যদি আমাদের দলের কেউ এ ধরনের কাজ করে থাকে তার শাস্তি হবে এটাই কামনা করি । তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, "আমি ওঁকে(ধৃত) চিনি না । পুলিশকে যথাযথ পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করব।"