যাদবপুরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! গয়না-টাকা হাতিয়ে শ্রীঘরে যুবক

যাদবপুরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! গয়না-টাকা হাতিয়ে শ্রীঘরে যুবক
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে এর আগেও একইরকম একাধিক মামলা হয়েছে ৷ তাঁঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে ৷
Published : December 4, 2025 at 12:28 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক যুবক । ধৃতের নাম সন্দীপন গড়াই ৷ পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে । শুধু প্রতারণা নয়, নির্যাতিতা তরুণীর দেড় লক্ষ টাকার গয়না এবং নগদ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ।
পুলিশ দাবি করেছে, এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ নতুন নয়, ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও অনুরূপ একাধিক মামলা হয়েছে । এমনকি বিধাননগর থানাতেও তাঁর নামে অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব যাদবপুরের বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে পরিচয় হয় সন্দীপনের । নিজেকে 'ইভেন্ট ম্যানেজার' বলে পরিচয় দিয়ে তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান তিনি । কিছুদিনের মধ্যেই সম্পর্ক গভীর হয় এবং দু'জনে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন ।
অভিযোগ, সেই সময় তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন সহবাস করতেন সন্দীপন । আরও অভিযোগ, তরুণীর কাছ থেকে দফায় দফায় গয়না এবং নগদ টাকাও নেন যুবক । মোট দেড় লক্ষ টাকার গয়না ও অর্থ সন্দীপন হাতিয়ে নিয়েছেন বলে দাবি তরুণীর । সম্প্রতি সম্পর্কের অবনতি হলে তরুণী তাঁর কাছে ওই সমস্ত গয়না ও টাকা ফেরত চান । কিন্তু সে বিষয়ে কোনও সাড়া দেননি অভিযুক্ত । উলটে বারবার জানানো সত্ত্বেও টাকা কিংবা গয়না ফেরত দিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ ।
অবশেষে তরুণী পূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ । বুধবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয় । নির্যাতিতা তরুণীর পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী অর্ঘ্য ঘোষ, রুদ্র ঘোষ এবং পীযূষ দে ৷ বিচারক অভিযুক্ত যুবককে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার মোট প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অভিযুক্তকে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে । তদন্তে আরও নতুন তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । অভিযুক্তকে জেরার পাশাপাশি নির্যাতিতার সঙ্গে আলাদাভাবে মহিলা পুলিশ কর্মীরা কথা বলছেন ।"