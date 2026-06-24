ভিন রাজ্যের আইডি ব্যবহার করে জাল আধার কার্ড! গ্রেফতার যুবক
সামশেরগঞ্জ থানার অফিসারদের তত্বাবধানে বিশেষ অভিযানে মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ।
Published : June 24, 2026 at 7:51 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 24 জুন: আধার কার্ড জালিয়াতি । বাইরের রাজ্যের আইডি ব্যবহার করে বেআইনিভাবে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির অভিযোগ উঠল । ঘটনার তদন্তে নেমে সামশেরগঞ্জ থানার পূর্ব দেবীদাসপুর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার ল্যাপটপ, যন্ত্রাংশ-সহ প্রচুর নথি ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শামিম আক্তার । বুধবার ধৃতকে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তুলেছে । ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, "ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ত্রিশের শামিম আক্তার দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যের বিভিন্ন পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বেআইনিভাবে নকল আধার কার্ড তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য পৌঁছনোর পর তদন্ত শুরু করা হয় । তদন্তের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে পূর্ব দেবীদাসপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযানের সময় ধৃতের বাড়ি থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক পরিচয়পত্র, নথি এবং আধার সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি খতিয়ে দেখে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে একটি বৃহত্তর জাল নথি তৈরি চক্র জড়িত থাকতে পারে । সেই কারণেই ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে । বুধবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আদালতের কাছে ধৃতের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে । গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টির গভীরে গিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে । সামশেরগঞ্জ মাদক, জাল নোট পাচারের জন্য বিশেষভাবে গোয়েন্দাদের নজরে ছিল । মাদক ও জালনোট কারবারে একাধিকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এবার সামশেরগঞ্জে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির 'কারখানা' ধরা পড়ল । বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা এই ভুয়ো আধার আইডি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে রয়েছেন বলেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন । এভাবে কতজন ভুয়ো পরিচয়পত্র নিয়ে ভারতে রয়েছেন খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল ।