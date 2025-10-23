এসএসকেএমে ডাক্তার সেজে নাবালিকা রোগীকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা !

এসএসকেএমে ডাক্তার সেজে নাবালিকা রোগীকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা !
অভিযোগ, ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে ওই কিশোরীকে যৌন হেনস্তা করা হয় । পরে ধাপা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে ৷
Published : October 23, 2025 at 1:00 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: হাওড়ার উলুবেড়িয়ার পর এবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল । চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে নাবালিকা রোগীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে । অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে ভবানীপুর থানার পুলিশ । ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই ঘটনায় নির্যাতিতার সমস্ত শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ ভবানীপুর থানা তদন্তে নেমেছে ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার 15 বছরের এক নাবালিকা চিকিৎসার জন্য পরিবারের সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসে । অভিযোগ, তখনই এক যুবক নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে ভেতরে নিয়ে যায় । পরে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে সে ওই কিশোরীকে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ উঠেছে । কিশোরী চিৎকার শুরু করলে হাসপাতালের অন্য রোগী ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । অভিযুক্ত ততক্ষণে সেখান থেকে পালিয়ে যান ।
ঘটনার পর কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ । বুধবার রাতেই ধাপা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত যুবক এনআরএস হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন । অতীতে এসএসকেএম হাসপাতালেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন তিনি । সেই সূত্রে তাঁর যাতায়াত ছিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে । বুধবারও ওই সূত্রেই হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি এবং চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে নাবালিকাকে ফাঁদে ফেলেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের পরিচয় ও হাসপাতালে তাঁর প্রবেশের অনুমতি কীভাবে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে এই ঘটনায় । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুলিশি তদন্তে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে ।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে উলুবেড়িয়ার সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশ অভিযুক্ত-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার কলকাতার এসএসকেএমের মতো সরকারি হাসপাতালেও নাবালিকা রোগীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল ৷ এর আগে ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুরে ৷