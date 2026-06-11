টাকার কাছে হার মানল রক্তের সম্পর্কও, সাঁড়াশির ঘায়ে দিদাকে নৃশংস খুন করল নাতি !

টাকার কাছে হার মানল রক্তের সম্পর্কও, সাঁড়াশির ঘায়ে দিদাকে নৃশংস খুন করল নাতি !
রক্তের সম্পর্কের নির্মম পরিণতিতে অবাক মালদাবাসী ৷ সাতদিনের মধ্যে খুনের কিনারা করল পুলিশ ৷
Published : June 11, 2026 at 8:35 PM IST
মালদা, 11 জুন: রক্তের সম্পর্ককেও হার মানাল টাকার লোভ । যে দিদার কোলে-পিঠে মানুষ, সেই দিদাকেই খুন করার অভিযোগ উঠল নাতির বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার চাঁচলের কলিগ্রামে ৷ মৃতের নাম আরতী দাস ৷ 70 ঊর্ধ্ব বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ডের সাতদিনের মধ্যে খুনের কিনারা করল মালদার চাঁচল থানার পুলিশ । ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত নাতি সংগ্রাম দাস ওরফে সন্তুকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতকে বৃহস্পতিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সংগ্রাম দাসের বাড়ি চাঁচল থানার কলিগ্রামের দিদার বাড়ি এলাকায় । গত 1 জুন কলিগ্রাম দক্ষিণপাড়ায় নিজের বাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে বৃদ্ধা আরতী দাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সাঁড়াশি দিয়ে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে তাঁকে খুন করা হয়েছে ।
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । একা বাড়িতে থাকা বৃদ্ধাকে কে বা কারা খুন করল, তা নিয়ে শুরু হয় জোর তদন্ত । তদন্তের শুরু থেকেই পরিবারের সদস্যদের গতিবিধি খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ । একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । তদন্তকারীদের সন্দেহের তালিকায় উঠে আসে নিহতের নাতি বছর 35-এর সংগ্রাম দাসের নাম । এরপর তাঁকে আটক করে দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয় । পুলিশ সূত্রে দাবি, জেরার মুখে তিনি ভেঙে পড়েন এবং খুনের কথা স্বীকার করেন ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, টাকার লোভ থেকেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে । দিদার কাছে থাকা টাকা হাতানোর উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । তবে খুনের পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না কিংবা এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বৃহস্পতিবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল । বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন ধৃতকে ৷
চাঁচল মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার আরও তথ্য সামনে আসতে পারে । পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ।"