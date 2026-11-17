পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে বন্ধুকে হত্যা ! পায়ের ছাপ দেখে খুনিকে গ্রেফতার পুলিশের
Murder in Belgharia: মৃতদেহের আশপাশে অনেকগুলি পায়ের ছাপ দেখা যায় ৷ আর সেখান থেকেই তাঁর বন্ধুর উপর সন্দেহ হয় পুলিশের ।
Published : November 17, 2026 at 6:15 PM IST
বেলঘরিয়া, 17 নভেম্বর: পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে বন্ধুকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে ৷ ড্রেন থেকে মিলল যুবকের দেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলার কামারহাটি পুরসভার অন্তর্গত 16 নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র নগরে ৷ মৃতের নাম সন্তোষ কর্মকার (35) ৷ তাঁর দেহের কাছে একাধিক পায়ের ছাপ দেখেই খুনিকে গ্রেফতার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সুভাষ দাস ওরফে পোকা বুড়ো ৷
এদিন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মৃতের দেহের আশপাশ থেকে পায়ের ছাপ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেখান থেকেই সুভাষের ওপর সন্দেহ যায় । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাকে জেরা করা হয়েছে ৷ সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ৷ সেইসঙ্গে ফরেনসিক দল এসেছে যারা আমাদের তদন্তে সহযোগিতা করছে ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, সুভাষ দাস ও সন্তোষ কর্মকার বন্ধু ছিলেন । একসঙ্গে দু'জনে নেশা করতেন । রবিবার রাতে দু'জনকে একসঙ্গে শেষ দেখা যায় ৷ এরপর থেকেই সন্তোষের কোনও খোঁজ ছিল না । সোমবার রাতের দিকে স্থানীয় একটি ড্রেনের মধ্যে পাথর চাপা অবস্থায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে দেখা যায় সন্তোষকে ।
তারপরেই ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে আসে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ । পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনাস্থলে কতগুলি পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে । পায়ের ছাপ দেখে সেগুলো কার সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ । তদন্তকারীরা সন্দেহ করেন, সেগুলো মৃতের বন্ধু সুভাষের হতে পারে । এরপরে সুভাষকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা । পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বন্ধু সন্তোষকে খুনের কথা স্বীকার করে নেন অভিযুক্ত সুভাষ দাস । এরপরেই বেলঘরিয়া থানার পুলিশ সুভাষকে গ্রেফতার করে এবং মঙ্গলবার সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠায় তাঁকে ।
এদিকে খুনের ঘটনার তদন্তে সেখানে আসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ফরেনসিক টিম ৷ বেলঘরিয়া থানার আইসির নেতৃত্বে লেজার ব্যবহার করে ঘটনাস্থলে রক্তের কোনও ছাপ আছে কি না খোঁজেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ৷ নাম্বার দিয়ে ফিতে মেপে দূরত্ব এবং সেগুলো নাম্বারিং করে ছবি তোলা হয় ৷ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ৷
মৃতের স্ত্রী কৃষ্ণা কর্মকার বলেন, "আমি বাড়িতে ছিলাম না ৷ তবে আমি শুনেছি স্বামীর সঙ্গে তার বন্ধু সুভাষের ঝগড়া হয়েছিল ৷ তারপরে তারা তাদের টোটো গ্যারেজ করে মদ খেতে যায় ৷ আর সেখানে নেশা করার পর সুভাষ আমার স্বামীকে মেরে ড্রেনের পাকে পুঁতে দেয় । কিন্তু আগে এই দু'জনের মধ্যে কোনও ঝামেলা অশান্তি ছিল না ৷ একসঙ্গেই সব কিছু করত ৷ তবে আমি চাই আমার স্বামীর খুনির কঠোরতম শাস্তি হোক ।"
সুভাষ দাসের শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসীরাও ৷ মৃতের প্রতিবেশী ডলি বসাক বলেন, "দু'জনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল ৷ কিন্তু কেন এই ঘটনা ঘটল সেটা তো বুঝতে পারছি না ৷ তবে সন্তোষকে নর্দমার মধ্যে পুঁতে মেরে ফেলা হয়েছে, ওর ছোট্ট বাচ্চাটা ও বউটার কথাও কেউ চিন্তা করল না ৷ এর জন্য সুভাষের শাস্তি দাবি করছি ।" বেলঘরিয়া থানার তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, পুরানো শত্রুতার জেরেই সুভাষ দাস তাঁর বন্ধু সন্তোষ কর্মকারকে খুন করেছেন ।