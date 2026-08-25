হাত-মুখ বেঁধে তরুণকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ ! পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার 8

হাত-মুখ বেঁধে তরুণকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ ! পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার 8
ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে । কয়েকটি সূত্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তদন্ত। ধৃতদের থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় জানতে চান তদন্তকারীরা ।
Published : August 25, 2026 at 4:29 PM IST
বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 25 অগস্ট: প্রথমে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তরুণকে অপহরণ । গাড়ির মেঝেতে রেখে গামছা দিয়ে হাত-মুখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মালদায় ! তবে শেষরক্ষা হল না । ঘটনার খবর পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করল পুলিশ ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর ট্রাফিক পয়েন্টে ৷ পুলিশ দু'জন মূল পাণ্ডা-সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এই চক্রের সঙ্গে কারা কারা জড়িত সেটা জানার কাজ শুরু হয়েছে ।
সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, "বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে একটি গাড়ি আটক হয়েছে । সেই গাড়িতে করে হরিরামপুর এলাকার এক তরুণকে অরহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । আমরা যুবককে উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছি । মঙ্গলবার আটজনকেই গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷" তারা এই তরুণকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সেটা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীর । এমন ঘটনা অভিযুক্তরা কেন ঘটাল তা জানতে বিস্তারিত জেরার পাশাপাশি আরও নানাভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত তরুণের নাম বঙ্কিম সরকার (19) ৷ হরিরামপুর থানার হাসপাতাল মোড় এলাকার বাসিন্দা ৷ বংশীহারী থানার ডিটল এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সোমবার ফিরছিলেন তরুণ ৷ অভিযোগ, সে সময় তাঁকে অপহরণ করা হয় ৷ এরপর সন্ধ্যা 6টা নাগাদ বুনিয়াদপুর ট্রাফিক পয়েন্টে খবর আসে, সংশ্লিষ্ট নম্বরের গাড়িতে করে এক তরুণকে অপহরণ করে মালদার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । সেই খবর পেয়ে বুনিয়াদপুর ট্রাফিক পয়েন্টে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল পুলিশ ।
বুনিয়াদপুর ট্রাফিক পয়েন্টে পুলিশ দূর থেকে গাড়িটির উপর লক্ষ্য রাখে । গাড়ি ট্রাফিক মোড়ে এলে সেটিকে আটকান কর্মরত পুলিশকর্মীরা ৷ তখন গাড়ি থেকে বঙ্কিম সরকারকে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় । অপহরণকারীদের আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেফতার করে বংশীহারী থানার পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণকারীদের বাড়ি মালদার মহদিপুর সীমান্তে । ট্রাফিক মোড়ে সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়েছে ঘটনার ছবি । এলাকাবাসী সুকৃত মণ্ডল বলেন, "ট্রাফিক পুলিশ একটা গাড়িকে আটক করে । গাড়ির ভিতর থেকে একজন তরুণকে হাত এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । পুলিশ প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে তরুণকে উদ্ধারের পাশাপাশি অপহরণকারীদের আটক করেছে । আমরা চাইব, বুনিয়াদপুরের মতো জায়গায় যেন প্রশাসন এইভাবে আগামিদিনে কাজ করে যায় ।"