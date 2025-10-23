প্রতিবেশী হার্টের রোগী, তাই বক্স বাজাতে চাননি ! যুবককে কুপিয়ে খুন সোনারপুরে

প্রতিবেশী হার্টের রোগী, তাই বক্স বাজাতে চাননি ! যুবককে কুপিয়ে খুন সোনারপুরে
অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷ ধৃতদের কঠোর শাস্তির দাবি পাড়া প্রতিবেশীর ৷
Published : October 23, 2025 at 11:44 AM IST
সোনারপুর, 23 অক্টোবর: ব্যক্তিগত বক্সে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে খুনের অভিযোগ যুবককে । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের কুস্তিয়া এলাকায় । মৃতের নাম সনাতন নস্কর (32)। অভিযোগ, প্রতিবেশী পিন্টু সাহা ও তাঁর স্ত্রী মিলে ছুরি দিয়ে খুন করেন সনাতনকে । অভিযুক্ত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে এলাকার এক কালীপুজো মণ্ডপে ব্যক্তিগত বক্সে গান বাজাচ্ছিলেন সনাতন । প্রতিবেশীর বাড়িতে এক হৃদরোগী থাকায় তাঁদের অনুরোধে তিনি সাউন্ড সিস্টেম খুলে বাড়ি ফিরে যান । কিছুক্ষণ পর পিন্টু সাহা ও তাঁর স্ত্রী বক্স বাজাতে জোরাজুরি করে সনাতনের বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা বাঁধান ।
অভিযোগ, প্রথমে তাঁরা সনাতনের মা ও ভাইকে মারধর করেন । প্রতিবাদ জানাতে গেলে পিন্টু ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন সনাতনের উপর । শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত পান সনাতন ৷ তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন সনাতনকে ।
ঘটনার পর পালানোর চেষ্টা করলে পিন্টু ও তাঁর স্ত্রীকে স্থানীয়রা ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন । গভীর রাতে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে ৷ নমুনা সংগ্রহ করে ও দু'জনকে আটক করা হয় । এই খুনের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয়েছে পুলিশ ।
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "বক্সে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে সোনারপুরের কুস্তিয়া এলাকায় একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে ।"
মৃতের আত্মীয় রেবতী মণ্ডল বলেন, "বাড়িতে অসুস্থ রোগী থাকার কারণে প্রতিদিনই 10টা পর্যন্ত বক্স বাজানো হচ্ছিল । এরপর হঠাৎই পিন্টু এবং তার স্ত্রী গতকাল আসে এবং সনাতনকে বক্স বাজানোর জন্য অনুরোধ করে । তখন সনাতন বলে বক্স বাজানো যাবে না ৷ এরপর আমরা পিন্টু এবং ওদেরকে চলে যেতে বলি । তারপর পিন্টু এবং তার স্ত্রী এই ঘটনা ঘটায় ।"
মৃতের প্রতিবেশী শিবানী মণ্ডল বলেন, "বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হচ্ছিল ৷ সেই সময় পিন্টু সনাতনের বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে । রক্তাক্ত অবস্থায় মায়ের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সনাতন । তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয় ৷ কিন্তু বাঁচানো যায়নি ৷ ওরা চার-পাঁচ জনে মিলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে । অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ৷"