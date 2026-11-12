জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা ! গ্রেফতার 2

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা ! গ্রেফতার 2
Durgapur Murder Case: ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত বিজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পলাতক আরেক অভিযুক্ত অজয় নন্দী ৷
Published : November 12, 2026 at 12:51 PM IST
দুর্গাপুর, 12 নভেম্বর: জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ধারালো অস্ত্র ও বাঁশ দিয়ে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার অন্তর্গত জব্বর পল্লিতে ৷ মৃতের নাম শ্যামকুমার দাস ৷ বয়স 36 বছর ৷ তিনি এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত ৷ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত বিজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডেকে গ্রেফতার করেছে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং বলেন, "বাঁশ দিয়ে যুবককে মারধর করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে । দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্ত চলছে ।"
মৃতের বাবা পরিমল দাস বলেন, "আমরা বিজেপি করি ৷ আর যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা তৃণমূল করে ৷ আমার ছেলের সঙ্গে শত্রুতা ছিল ৷ সেই রাগেই বিজয় ও অজয় নন্দী ওকে রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ৷ আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে জব্বর পল্লি এলাকায় চলছিল কালী ঠাকুর বিসর্জন । সেই সময় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করছিলেন শ্যামকুমার । অভিযোগ, পুরনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সেই সময় আচমকাই অজয় ও বিজয় নন্দীর সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয় । প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে ।
অভিযোগ, এরপরই শ্যামের উপর চড়াও হন অজয় ও বিজয় দুই ভাই এবং তাঁদের বন্ধু প্রসূন পাণ্ডে-সহ বেশ কয়েকজন । ধারালো অস্ত্র ও বাঁশ দিয়ে শ্যামকে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় । তাতে গুরুতর জখম হন শ্যাম ৷ সেই অবস্থায় তাঁকে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনার পর মৃতের পরিবারের তরফে ফরিদপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই বিজয় ও প্রসূনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক আরেক অভিযুক্ত অজয় নন্দী ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ফরিদপুর থানার পুলিশ ৷
প্রত্যক্ষদর্শী রণজয় মণ্ডল বলেন, "পুরনো শত্রুতা ছিল ৷ সেই থেকেই শ্যামের সঙ্গে বচসা । তারপরেই তাকে ওরা মারধর করে । রড, লাঠি দিয়ে মারধর করছিল ৷ প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকেও মারধর করে । আশঙ্কাজনক অবস্থায় শ্যামকে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই তার মৃত্যু হয় । দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক ।"