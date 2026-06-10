পুকুরে মাছ ধরা নিয়ে ঝামেলা, রাতের অন্ধকারে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা !
ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত ৷ তাঁকে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷
Published : June 10, 2026 at 1:23 PM IST
জয়নগর, 10 জুন: পুকুর সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদ শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত পরিণতি পেল । মাছ ধরা নিয়ে ঝামেলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে দাদাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত বহরু অঞ্চলের তাজপুর মিঠানি গ্রামে ।
নিহতের নাম দুধকুমার বৈদ্য (42) ৷ পেশায় মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত কাকাতুতো ভাই নিমাই বৈদ্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা । এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত দুধকুমার বৈদ্যর সঙ্গে তাঁর কাকার ছেলে নিমাই বৈদ্যের দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে বিবাদ চলছিল । পুকুরের মালিকানা, মাছ ধরা এবং পুকুর ব্যবহারের অধিকার নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি সৃষ্টি হতো বলে অভিযোগ । গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, এই বিবাদ বহুদিনের পুরনো । মাঝেমধ্যেই দুই পরিবারের মধ্যে বচসা, উত্তেজনা এমনকি ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে । যদিও স্থানীয়ভাবে একাধিকবার বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, গত রবিবার ওই পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে নতুন করে অশান্তির সূত্রপাত হয় । সেই সময় দুধকুমার বৈদ্য ও নিমাই বৈদ্যের মধ্যে তুমুল বচসা বাঁধে । অভিযোগ, সেই ঘটনার পর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিবাদ এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে বড় ধরনের কোনও অঘটন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ।
দুধকুমার বৈদ্য প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও মাছ ব্যবসার কাজে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন । পরিবারের অভিযোগ, সেই সময়ই ফাঁকা রাস্তায় আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিলেন অভিযুক্ত নিমাই বৈদ্য । রাতের অন্ধকারে পথ আটকে দাঁড়ান তিনি । দুধকুমার কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ।
পরিবারের দাবি, দুধকুমারকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে শুরু করেন নিমাই । গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন দুধকুমার । স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এলেও ততক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে । পরিবারের অভিযোগ, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুধকুমারের । ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জয়নগর থানার পুলিশ । পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে । এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ।
অন্যদিকে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত নিমাই বৈদ্য ও তার পরিবারের সদস্যদের খোঁজ মিলছে না । অভিযোগ, ঘটনার পরপরই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তাঁরা । পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর । ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
বুধবার সকাল হতেই মৃত দুধকুমার বৈদ্যের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষ । শোকস্তব্ধ পরিবারকে সমবেদনা জানাতে আসেন প্রতিবেশীরা । গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া । এমন নৃশংস ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসীরাও । তাঁদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিনের বিবাদ মেটানোর জন্য আগেই প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হলে হয়তো এমন মর্মান্তিক পরিণতি এড়ানো যেত ।
দুধকুমারের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এই খুন করা হয়েছে । মৃতের ভাই ও স্ত্রী অভিযুক্ত নিমাই বৈদ্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন । নিহতের ভাই কুণ্ডু বৈদ্য বলেন, "বেশ কয়েক বছর ধরে সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হচ্ছিল দুই পরিবারের মধ্যে ৷ মঙ্গলবার রাতে পুকুরের মাছ ধরাকে ফের কেন্দ্র করে ঝামেলা শুরু হয় ৷ এরপরই পিছন দিক থেকে এসে অভিযুক্তরা আমার দাদাকে মারধর করে এবং আমার দাদা ঘটনাস্থলেই মারা যায় । এরপর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক ৷ আমরা চাই অভিযুক্তকে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন ।"
নিহতের স্ত্রী পূজা বৈদ্য বলেন, "মঙ্গলবার রাতে আমার কাছে খবর আসে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে । আমি মেনে নিতে পারছিলাম না ৷ আমার মনে হচ্ছিল যে স্বামী খুন হয়েছে । নিমাই পুকুর নিয়ে ঝামেলার কারণে ওকে খুন করেছে । আমরা অভিযুক্তের শাস্তি চাই ৷ ওর ফাঁসি চাই ।"
পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ । পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন কি না, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে । তদন্তের স্বার্থে প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ।