সোমে মাধ্যমিক, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অবশ্যই জেনে নিন এই নিয়মগুলি

সোমে মাধ্যমিক, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অবশ্যই জেনে নিন এই নিয়মগুলি
সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 11টা থেকে । এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন ৷
Published : February 1, 2026 at 7:29 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: সোমবার অর্থাৎ 2 ফেব্রুয়ারি শুরু এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা । নিজের স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকের কাছেই একেবারে নতুন । স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে গিয়ে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় না-রাখলে বড় বিপদে পড়তে হতে পারে । কারণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জারি করা নির্দেশিকা অমান্য হলে পরীক্ষা বাতিল পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
পরীক্ষা কেন্দ্রে কী নিয়ে যাবেন
পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী, পড়ুয়াদের পরীক্ষা কক্ষে ঢোকার সময় অবশ্যই আসল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে । এই দুই নথি ছাড়া কোনও পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না । সমস্ত কিছু নিতে হবে স্বচ্ছ ফাইলের ভিতরে । জলের বোতলও স্বচ্ছ নিয়ে যেতে হবে ।
পরীক্ষা কেন্দ্রে কী নিয়ে যাবেন না
নকল রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে পর্ষদ । পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে অভিভাবকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোনও নিয়ে যাওয়া যাবে না । কারও কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে তার পরীক্ষা বাতিল হতে পারে । একই সঙ্গে স্মার্ট ওয়াচ, ক্যালকুলেটর বা যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়েও পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না ।
পরীক্ষাকক্ষে ঢোকার সময়
পর্ষদের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 11টা থেকে । 10টা 45 মিনিটে দেওয়া হবে প্রশ্নপত্র । পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর 2টোয় । তার আগে কোনও অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করা যাবে না ।
পরীক্ষার্থী ও কেন্দ্রের সংখ্যা
এ বছর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যাবে মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পড়ুয়া । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন ৷ ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন । গত বছরের তুলনায় এ বার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে । মোট 2682টি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়েছে । তার মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে 945টি এবং উপ-কেন্দ্র 1737টি ।
নকল করলেই কড়া ব্যবস্থা
মধ্যশিক্ষা পর্যদের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল হতে পারে । পরীক্ষার খাতায় নির্ধারিত স্থানে রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে লেখা বাধ্যতামূলক । কোনও ভুল হলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার্থীর উপরই বর্তাবে বলে জানানো হয়েছে ।
হেল্পলাইন ও কন্ট্রোল রুম
পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 24 ঘণ্টা হেল্পলাইন ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম চালু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । কলকাতার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করা যাবে 033-2321-3813, 033-2359-2277 ও 033-2337-2282 নম্বরে । এছাড়াও কলকাতার আঞ্চলিক অফিসে 033-2321-3811, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিসে 034-2266-2377, মেদিনীপুরে 032-2227-5524 এবং উত্তরবঙ্গে 035-3299-9677 নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে ।
জরুরি পরিস্থিতিতে আরও তিনটি বিশেষ নম্বর দেওয়া হয়েছে ৷ সেগুলি হল-033-2321-3089, 033-2321-3816 ও 033-2321-3216 । এই নম্বরগুলিতে পর্ষদের সভাপতি, সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে । পরীক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই নম্বরগুলিতে ফোন করে পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সহযোগিতা পাবেন বলে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ।