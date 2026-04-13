'অভূতপূর্ব' নাম বাদ, বঙ্গের SIR প্রক্রিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: যোগেন্দ্র যাদব

'অভূতপূর্ব' নাম বাদ, বঙ্গের SIR প্রক্রিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: যোগেন্দ্র যাদব
33 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "বিহার ছিল পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র, আসল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ ।"
Published : April 13, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে, তার সমালোচনা করে একে 'অভূতপূর্ব' বলে কটাক্ষ করলেন বিশেষজ্ঞ তথা রাজনৈতিক কর্মী যোগেন্দ্র যাদব ৷ তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়া লক্ষ্যভিত্তিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । খসড়া সংশোধনের পর পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে 33 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
রবিবার এডুকেশন ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) কার্যত ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে 'বিশেষ বাধা অপসারণের অভিযান' হিসেবে কাজ করছে । তাঁর কথায়, "বিহার ছিল পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র, আসল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ ।"
যাদবের দাবি, খসড়া প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভোটারের সংখ্যা কমেছে - প্রায় 7.08 কোটি থেকে নেমে 6.75 কোটিতে দাঁড়িয়েছে । চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রায় 27 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলেও তিনি জানান । SIR শুরুর সময় প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ছিল প্রায় 7.67 কোটি এবং ভোটার তালিকায় ছিল 7.66 কোটি, অর্থাৎ 99.67 শতাংশ মিল ছিল ৷ এই তথ্য তুলে ধরে তিনি ব্যাপক ভুয়ো সংযোজনের অভিযোগ খারিজ করেন । পাশাপাশি, 2025 সালের জুলাই-আগস্টে জমা পড়া অন্তর্ভুক্তির আবেদনগুলির 41 শতাংশ বাতিল হয়েছে বলেও জানান তিনি ।
'আনম্যাপড' ভোটারের প্রসঙ্গে যাদব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই হার প্রায় 4.5 শতাংশ, যেখানে ছত্তিশগড়ে প্রায় 3.5 শতাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই হার প্রায় 1.6 শতাংশ । তাহলে কেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকেই আলাদা করে দেখা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । এই ফলাফলকে 'অসাধারণ' আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে সংশোধনের পর ভোটার সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমেছে ।
অনিয়মের অভিযোগ তুলে যাদব বলেন, এখানে তুলনামূলক বেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং 604 জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যার মধ্যে 590 জনই পশ্চিমবঙ্গের । 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি'-র ভিত্তিতে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন, কারণ একই ধরনের তথ্য অন্য রাজ্যে থাকলেও সেভাবে নাম বাদ পড়েনি বলে দাবি তাঁর । বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, প্রায় 60 লক্ষ মামলা মাত্র 35 দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে । কিছু আধিকারিক দিনে 250টি, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় 25টি করে মামলা নিষ্পত্তি করেছেন - কোনও শুনানি ছাড়াই । তাঁর প্রশ্ন, "এভাবে নাগরিকত্ব বা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা কীভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব ?"
তিনি আরও দাবি করেন, এই বাদ পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিশানা করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মোট জনসংখ্যার প্রায় 25–27 শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলিম হলেও, বাদ পড়াদের মধ্যে তাঁদের অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি । প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, দেশের শীর্ষ আদালত সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করে পরিপূরক তালিকা প্রকাশ বা আগের তালিকা পুনর্বহাল করতে পারে ।
বর্ষিয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এই প্রক্রিয়াকে 'অবৈধ' বলে দাবি করে Representation of the People Act-এর 21 নম্বর ধারার উল্লেখ করেন । তাঁর অভিযোগ, প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং সামান্য ত্রুটির উপর ভিত্তি করে ভোটারদের চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে আধার বা পাসপোর্টের মতো নথিও গ্রহণ করা হয়নি । অর্থনীতিবিদ পারাকলা প্রভাকর বলেন, এর প্রভাব সর্বভারতীয় হতে পারে । তাঁর মতে, এতে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করার বদলে সরকারই ভোটার নির্ধারণ করছে - ফলে 'দুই শ্রেণির নাগরিক' তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ।
অধ্যাপক অখিল স্বামী এই ঘটনাকে 'গভীরভাবে উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করে বলেন, নাগরিকদের 'বিতর্কিত পরিচয়'-এর তকমা দিয়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলে অধিকার খর্ব হওয়ার পাশাপাশি জনআস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এদিন উপস্থিত অন্যান্য বক্তা, যেমন অধ্যাপক দেব নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রও ভোটাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের দাবি জানান ।