বঙ্গে ফিরল যোগ ! প্রধানমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

বঙ্গে ফিরল যোগ ! প্রধানমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
বাংলায় ঐতিহাসিক হয়ে রইল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 ৷ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বললেন, যোগই মুক্তির উপায় ৷
Published : June 21, 2026 at 8:34 AM IST
কলকাতা, 21 জুন: রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে বাংলায় যোগের প্রত্যাবর্তনের জোরালো বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, রাজ্যে পট পরিবর্তনের সঙ্গেই বাংলায় স্বাস্থ্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে ।
রবিবারের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বাংলার রাজ্যপাল আর. এন. রবি এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদব-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পূর্বতন রাজ্য সরকারের উদাসীনতার দিকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না । কেন ছিল না সেটা আমি এই সুপ্রভাতে বলতেও চাই না ৷"
বাংলার মানুষের পরিবর্তনের রায়কে সম্মান জানিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনতা জনার্দন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যুগ পূজা, পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র হচ্ছে ।" গোটা রাজ্যে যোগচর্চা এক গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় 2 লক্ষ 57 হাজার মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং দার্জিলিং থেকে দিঘা পর্যন্ত কোটির বেশি মানুষ এই উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন ।" এই প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায় " আমার ধারনা বাংলায় কোটির বেশি মানুষ এই উৎসবে সামিল হবেন ৷"
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলার সুপ্রাচীন যোগ-ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথাও । স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে তিনি বলেন, "যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ ।"
পাশাপাশি 1920 সালে পরমহংস যোগানন্দ এবং 1923 সালে বিষ্ণুচরণ ঘোষের হাত ধরে গড়ে ওঠা যোগ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন । সবশেষে, বাংলার মাটি থেকে হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি ধন্যবাদ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিমবঙ্গে এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন ।"