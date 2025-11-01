ETV Bharat / state

জলস্ফীতিতে মেখলিগঞ্জে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা, কমল তাপমাত্রা

জলপাইগুড়িতে লাগাতার বৃষ্টিতে ছাতা ও রেনকোটের সঙ্গে গায়ে উঠেছে গরম কাপড় ৷ ঘূর্ণিঝড় মন্থা-পরবর্তী ভারী বৃষ্টির প্রভাব ৷

YELLOW ALERT IN NORTH BENGAL
মেখলিগঞ্জে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি জলপাইগুড়ি জেলা সেচ দফতরের ৷ (ইটিভি ভারত)
জলপাইগুড়ি, 1 নভেম্বর: লাগাতার বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে জলস্ফীতি ৷ আর তার জেরে মেখলিগঞ্জ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করল জলপাইগুড়ির সেচ দফতর ৷ মন্থা-পরবর্তী নিম্নচাপের প্রভাবে এক ঝটকায় তাপমাত্রা অনেকটাই কমে গেল উত্তরবঙ্গে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে 20.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷ তবে, লাগাতার বৃষ্টির ফলে নাজেহাল উত্তরবঙ্গের জনজীবন ৷

তবে, স্বস্তির খবর উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীগুলির জলস্তর এখনও স্বাভাবিক রয়েছে ৷ সিকিমে ও পাহাড়ে বৃষ্টি না-হওয়ার ফলে স্বস্তি মিলেছে অনেকটাই ৷ লাগাতার বৃষ্টির কারণে নভেম্বরে ছাতা ও রেনকোটের সঙ্গী হয়েছে গরম কাপড়ের পোশাক ৷ নিদেনপক্ষে ফুলহাতা জামা তো গায়ে রাখতেই হচ্ছে ৷

Yellow Alert in North Bengal
লাগাতার বৃষ্টি সত্ত্বেও স্বাভাবিক রয়েছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর ৷ (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাত হয়েছে 169 মিলিমিটার, গাজোলডোবাতে 153.6 মিলিমিটার, মোরাঘাটে 160 মিলিমিটার, ফালাকাটাতে 150.4 মিলিমিটার, ময়নাগুড়ি দোমহনীতে 157.6 মিলিমিটার, ডেঙ্গুয়াঝারে 176 মিলিমিটার, NH31 141 মিলিমিটার, গয়েরকাটাতে 157.4 মিলিমিটার ও কোচবিহারে 51.5 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷

অন্যদিকে দার্জিলিংয়ে 58.6 মিলিমিটার, সেবকে 76 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ তবে, সিকিমে খুব একটা বৃষ্টিপাত হয়নি বলে জানা যাচ্ছে ৷ সিকিমের গ্যাংটকে 27 মিলিমিটার ও মঙ্গনে 38.3 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা আবহাওয়া দফতর ৷

উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পর, তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয় ও ক্রমশ উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে সরতে শুরু করে ৷ সেই পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেখানে বলা হয়েছিল, এর ফলে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷

সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন হয়েছে ৷ লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ গত দু’দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে ৷ আর তার জেরেই তাপমাত্রা অনেকটা নেমে গিয়েছে ৷ তবে, হঠাৎ করে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে বেজায় সমস্যায় পড়েছে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ ৷ লাগাতার বৃষ্টির মধ্যেই জীবন জীবিকার টানে রাস্তায় বেরিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ৷ সঙ্গে হঠাৎ আবহাওয়া বদলের কারণে রোগভোগের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করছে মানুষজন ৷

